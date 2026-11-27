Sáng 27-11, tại tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số III các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. Đến dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Các đồng chí: Cao Hoàng Sơn - Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai (Cụm trưởng); Ngô Thị Hoàng Anh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Võ Thị Thu Hương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa (Cụm phó); Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì hội nghị.

Trong năm 2026, Cụm thi đua số III các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành khối lượng lớn công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương trong cụm tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cấp ủy địa phương; hệ thống các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và định hướng quan trọng để các địa phương triển khai nhiệm vụ.

Đại diện các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Cụm thi đua số III ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các địa phương từng bước ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cơ bản có kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được triển khai, tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp, học tập các mô hình hay, cách làm hiệu quả giữa các địa phương trong cụm tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tham mưu, thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm 2027 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trong cụm tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ thêm kết quả đạt được; nêu một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Dịp này, hội nghị đã bình xét thi đua, thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng cờ cho 1 tập thể; tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026, trong đó có Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa và đồng chí Lê Thị Lan Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đồng thời, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm năm 2027.