Cụm thi đua số II TAND TP.HCM: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP. HCM dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nỗ lực vượt khó, bảo đảm hoạt động xét xử thông suốt

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với TAND hai cấp TP.HCM, là năm đánh dấu 50 năm xây dựng và phát triển (10/8/1976 - 10/8/2026). Đây cũng là năm các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II, gồm TAND các khu vực 3, 4, 5, 6 và 10, triển khai mô hình TAND khu vực theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, các đơn vị vừa phải khẩn trương kiện toàn nhân sự, ổn định hoạt động, vừa bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Lượng án thụ lý tiếp tục ở mức cao, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, trong khi biên chế còn hạn chế; bình quân mỗi Thẩm phán phải giải quyết khoảng 150 vụ việc/năm.

Trước yêu cầu đó, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị trong Cụm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoạt động tố tụng được duy trì thông suốt, không để công việc bị gián đoạn, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Ông Phù Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng TAND TP.HCM phát biểu.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác chuyên môn

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đã thụ lý 39.211 vụ việc các loại, giải quyết 34.852 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,9%.

Đáng chú ý, công tác giải quyết các vụ án dân sự đạt tỷ lệ trên 90%, góp phần bảo đảm tiến độ giải quyết án và thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao.

Công tác xét xử trực tuyến, xét xử rút kinh nghiệm tiếp tục được các đơn vị quan tâm. Trong năm, Cụm đã tổ chức 288 phiên tòa trực tuyến, 22 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm và 766 phiên tòa rút kinh nghiệm nghiệp vụ. Các đơn vị cũng đã thực hiện công khai 10.399 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của TAND.

Công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị đã tiếp nhận 2.058 đơn chuyển hòa giải, trong đó hòa giải thành 640 vụ, đạt tỷ lệ 31,1%.

Cùng với việc nâng cao chất lượng xét xử, các đơn vị trong Cụm xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xây dựng Tòa án điện tử.

Việc quản lý hồ sơ vụ án bằng hệ thống mã vạch được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để lãnh đạo các đơn vị theo dõi tiến độ giải quyết án của Thẩm phán. Các phần mềm Trợ lý ảo, Quản lý vụ án và điều hành tác nghiệp được khai thác, sử dụng ngày càng hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của TANDTC các đơn vị cũng đã hoàn thành chiến dịch mã hóa, làm sạch dữ liệu và biên mục hồ sơ trên hệ thống sohoa.toaan.gov.vn, góp phần chuẩn hóa, số hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ.

Ông Cao Thanh Hùng, Chánh án TAND khu vực 4 - TP.HCM, Trưởng Cụm thi đua số 2 báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được các đơn vị trong Cụm quan tâm thực hiện. Trong năm 2026, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao học bổng, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỗ trợ xây dựng nhà tình bạn, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 trong bối cảnh năm đầu triển khai mô hình TAND khu vực.

Theo Phó Chánh án Quách Hữu Thái, những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm đã góp phần vào kết quả chung của TAND hai cấp TP.HCM, đặc biệt trong việc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua do TANDTC và HĐND TP.HCM giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chánh án TAND TP.HCM đề nghị các đơn vị cần thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm, bảo đảm việc tổ chức phiên tòa thực chất, có tác dụng thiết thực đối với công tác chuyên môn; tăng cường đóng góp dữ liệu cho Trợ lý ảo; bảo đảm tính kịp thời, chính xác của dữ liệu thống kê; đồng thời nâng cao chất lượng, tính thiết thực của các sáng kiến trong phong trào thi đua.

Các đơn vị trong cụm ký kết thi đua.

Tại hội nghị, ông Cao Thanh Hùng, Chánh án TAND khu vực 4, Trưởng Cụm thi đua số 2 và ông Phù Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng TAND TP.HCM đã quán triệt những điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng theo quy định mới của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số II đã tiến bình bầu và suy tôn TAND khu vực 4 là đơn vị xuất sắc nhất Cụm, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Cụm thi đua số II thực hiện bàn giao nhiệm vụ Trưởng Cụm thi đua năm 2027 cho TAND khu vực 6 và Phó Trưởng Cụm cho TAND khu vực 3.

Chủ động chuẩn bị cho năm công tác 2027

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Cụm thi đua số II thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, trong đó tiếp tục xây dựng kế hoạch thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Các đơn vị xác định tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; tập trung giải quyết các vụ án còn tồn đọng, các vụ án tạm đình chỉ kéo dài.

Cụm cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tăng cường biên chế Thẩm phán, Thư ký và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là quá trình xây dựng và vận hành Tòa án điện tử.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bầu TAND khu vực 6 là Trưởng Cụm thi đua năm 2027 và Phó Trưởng Cụm là TAND khu vực 3.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động đổi mới, các đơn vị trong Cụm thi đua số II quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2027.