Cụm thi đua số I TAND TP.HCM: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 7/10, Cụm thi đua số I TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Giải quyết hơn 50.000 vụ việc

Cụm thi đua số I TAND TP.HCM gồm: TAND khu vực 1, TAND khu vực 2, TAND khu vực 7, TAND khu vực 8 và TAND khu vực 9.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, số lượng án thụ lý tiếp tục tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, các đơn vị trong Cụm đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026, toàn Cụm thụ lý 56.724 vụ việc, giải quyết 50.420 vụ, đạt tỷ lệ 88,89%.

Trong đó, án hình sự giải quyết 6.243/6.244 vụ, đạt 99,98%; các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động giải quyết 43.258/50.111 vụ, đạt 86,32%; án hành chính giải quyết 269/288 vụ, đạt 93,4%.

Cùng với việc bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết án tiếp tục được các đơn vị chú trọng. Toàn Cụm có 94 vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán, chiếm tỷ lệ 0,18%.

Báo cáo đánh giá, kiểm soát chất lượng xét xử, hạn chế án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát, phân tích nguyên nhân đối với từng vụ án bị hủy, sửa để rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án.

Đối với những bản án phúc thẩm chưa phù hợp, các đơn vị cần nghiên cứu, đánh giá và thực hiện quyền kiến nghị theo đúng quy định, bảo đảm những phán quyết có căn cứ, đúng pháp luật của cấp sơ thẩm được xem xét đầy đủ.

Công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án tiếp tục được Cụm thi đua số I xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết vụ việc, giảm áp lực xét xử, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên, bố trí cơ sở vật chất và triển khai công tác hòa giải, đối thoại theo quy định.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026, toàn Cụm thụ lý hòa giải, đối thoại 3.934 vụ việc. Kết quả, hòa giải, đối thoại thành 3.699 vụ, đạt tỷ lệ 94,03%.

Trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, chủ động phân loại những vụ việc đủ điều kiện để chuyển sang bộ phận hòa giải, đối thoại.

Việc phát huy hiệu quả hoạt động hòa giải, đối thoại không chỉ góp phần giảm tải cho công tác xét xử mà còn tạo điều kiện để các bên tự thỏa thuận, giải quyết tranh chấp trên cơ sở tự nguyện; qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế phát sinh tranh chấp kéo dài.

Đối với Thẩm phán, cần chủ động phối hợp, hỗ trợ Hòa giải viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, khi ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, phải bảo đảm thỏa thuận được xác lập trên cơ sở tự nguyện, đúng quy định pháp luật, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Các đơn vị cũng xác định việc thường xuyên cập nhật, quán triệt và thực hiện đúng các quy định mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND khu vực 2 - TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường quản lý, kiểm soát thời hạn tố tụng

Một trong những nhiệm vụ được Cụm thi đua số I đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phân công và phân cấp rõ trách nhiệm trong từng đơn vị.

Lãnh đạo các TABD khu vực và Tòa chuyên trách cần phát huy vai trò của các Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa chuyên trách trong việc nghe báo cáo án, kiểm tra tiến độ giải quyết và hỗ trợ Thẩm phán đối với những vụ án khó, phức tạp.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát thời hạn tố tụng, quy trình thụ lý, giải quyết vụ án và việc chuyển giao các văn bản tố tụng, hạn chế tối đa sai sót do nguyên nhân chủ quan.

Báo cáo của Cụm xác định, việc kiểm tra, giám sát thời hạn chuyển giao thông báo thụ lý, bản án, quyết định của từng Thẩm phán là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng quy định.

Công tác rút kinh nghiệm đối với các vụ án bị hủy, sửa cũng cần được tiến hành thường xuyên, thực chất. Không chỉ rút kinh nghiệm trong phạm vi từng đơn vị, các Tòa án khu vực cần chủ động nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các đơn vị khác để hạn chế những thiếu sót tương tự.

Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các quy định pháp luật mới cho cán bộ, Thẩm phán, Thư ký tiếp tục được chú trọng, góp phần bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất, chính xác.

Tập trung cao độ cho “Chiến dịch 60 ngày đêm”

Tại hội nghị, Cụm thi đua số I TAND TP.HCM xác định từ ngày 15/10 đến ngày 15/12 sẽ triển khai “Chiến dịch 60 ngày đêm”, tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong năm.

Trọng tâm của chiến dịch là khẩn trương hoàn thiện bản án, biên bản phiên tòa và các hồ sơ còn lại; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ năm 2025 trở về trước, hạn chế tối đa tình trạng án kéo dài, tạo nền tảng để các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu công tác.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, Cụm thi đua số I tiếp tục đặt mục tiêu bảo đảm các vụ án được giải quyết đúng thời hạn luật định; giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan và kéo giảm số lượng án tạm đình chỉ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, Thẩm phán, Thư ký các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026.

Phó Chánh án TAND TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; tăng cường hòa giải, đối thoại; kiểm soát chặt chẽ thời hạn tố tụng và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng.

Chánh án TAND khu vực 7 - TP.HCM Nguyễn Văn Bình phát biểu.

Công tác thi đua, khen thưởng được Cụm thi đua số I xác định phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị và từng cán bộ.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số I đã thống nhất suy tôn TAND khu vực 7 để đề nghị xem xét, trình cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu TAND khu vực 2 làm Trưởng Cụm thi đua năm 2027 và TAND khu vực 9 làm Phó Trưởng Cụm.

Với tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, Cụm thi đua số I TAND TP.HCM tiếp tục xác định nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong thời gian tới, với việc triển khai “Chiến dịch 60 ngày đêm”, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 quyết tâm tập trung cao độ nguồn lực, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, nhất là những vụ án kéo dài từ năm 2025 trở về trước; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án, bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết án và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.