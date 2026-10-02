Cụm thi đua số I – Cà Mau giải quyết hơn 11.000 vụ, việc trong năm 2026

Cụm thi đua số I – Cà Mau gồm 5 đơn vị: TAND khu vực 1, 3, 5, 6 và 9. Năm 2026, các đơn vị triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có bản lĩnh, trách nhiệm, nâng cao chất lượng xét xử và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2026, toàn Cụm thụ lý 11.500 vụ, việc và giải quyết 11.000 vụ, việc, đạt tỷ lệ 96,32%.

Trong đó, án hình sự giải quyết 650/651 vụ, đạt 99,85%; án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động giải quyết 10.040/10.457 vụ, việc, đạt 96%; án hành chính giải quyết 121/127 vụ, việc, đạt 95,28%.

Ông Đặng Quốc Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đáng chú ý, chất lượng giải quyết án tiếp tục được chú trọng. Toàn Cụm có 48,5 vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, chiếm 0,45%, dưới giới hạn theo quy định. Trong năm không có án quá hạn do nguyên nhân chủ quan.

Công tác thi hành án hình sự được thực hiện nghiêm túc với 1.047 quyết định được ban hành, đạt tỷ lệ 100%. Các đơn vị cũng công bố 2.864 bản án, quyết định có hiệu lực thuộc diện phải công bố, đạt 100%; đề xuất 5 bản án, quyết định có hiệu lực để phát triển thành án lệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với nhiệm vụ xét xử, công tác hòa giải, đối thoại và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn Cụm tiếp nhận, giải quyết 540/540 hồ sơ yêu cầu hòa giải, đối thoại. Các đơn vị tổ chức 208 phiên tòa rút kinh nghiệm, 115 phiên tòa trực tuyến và 12 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm Quản lý án, số hóa hồ sơ, khai thác phần mềm Trợ lý ảo và các phần mềm dùng chung của TANDTC. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hỗ trợ Thẩm phán, Thư ký trong quá trình giải quyết án.

Bà Trần Bích Ngọc - Chánh án TAND khu vực 6 - Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Bà Trịnh Xuân Trúc - Chánh án TAND khu vực 1 phát biểu tại hội nghị

Ông Liêu Chí Khanh - Chánh án TAND khu vực 3 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã đạt được trong năm 2026.

Theo ông, kết quả công tác cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thi đua.

Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau đề nghị Cụm thi đua tiếp tục rà soát, xem xét cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm việc đánh giá thành tích thi đua khách quan, đúng quy định.

Đặc biệt, việc suy tôn đề nghị “Cờ thi đua TAND” phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, trên cơ sở thành tích thực tế của các đơn vị và bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo TAND các khu vực trong Cụm thi đua số I ký kết giao ước thi đua năm 2027

Tại hội nghị, Cụm thi đua số I – Cà Mau cũng tiến hành quy trình bỏ phiếu suy tôn các đơn vị đề nghị “Cờ thi đua TAND” năm 2026. Kết quả TAND khu vực 3 - Cà Mau được suy tôn đề nghị “Cờ thi đua TAND”.

Đồng thời, Cụm thi đua số I cũng đã thảo luận bầu Trưởng, Phó Cụm thi đua năm 2027. Theo đó, TAND khu vực 3 - Cà Mau được tín nhiệm bầu làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm là TAND khu vực 9 - Cà Mau.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Cụm thi đua số I - Cà Mau đã phát động phong trào thi đua và các đơn vị TAND các khu vực trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2027.