Cụm thi đua số 9 Hội Nông dân Đà Nẵng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội

Trao tặng giỏ đựng rác cho hội viên nông dân. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Thái Thị Bích Phin, đại diện Hội Nông dân các xã trong Cụm thi đua số 9 và hội viên nông dân địa phương.

Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết giai cấp nông dân, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hội viên và phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục là những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức kết nạp 5 hội viên mới, góp phần bổ sung lực lượng, mở rộng tổ chức hội ở cơ sở, tạo điều kiện để các hội viên tham gia phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, trao tặng giỏ nhựa đựng rác cho 10 hộ dân nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, chủ động phân loại rác tại nguồn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp.