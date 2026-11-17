Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 nhấn mạnh, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” có vai trò quan trọng trong khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và động lực công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Năm 2026, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an 5 tỉnh trong Cụm Thi đua số 8 đã triển khai phong trào thi đua nghiêm túc, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì Dân”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và các chỉ tiêu thi đua đột phá, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an 5 tỉnh trong Cụm Thi đua số 8 đã phát huy vai trò nêu gương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc mới, việc đột xuất; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Điểm nổi bật trong năm là công tác tổ chức phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc thi đua từng bước chuyển từ phát động mang tính hình thức, hành chính sang đăng ký chỉ tiêu, nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và quyết tâm thực hiện đến cùng. Phương châm “6 rõ” được chú trọng thực hiện, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; gắn kết quả thi đua với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận Cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 năm 2027.

Trên cơ sở phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Công an 5 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 8 đã chủ động tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

Nhiều đợt thi đua hướng trực tiếp vào giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, được dư luận và Nhân dân quan tâm, tiêu biểu như cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phong trào thi đua “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”; hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chương trình an sinh xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 5 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 8 đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua từ thực tiễn địa phương.

Đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Công tác chính trị và Văn phòng Bộ Công an cũng trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, phương pháp đánh giá và chấm điểm phong trào, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an 5 tỉnh trong Cụm Thi đua số 8 đạt được trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2026. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thi đua; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá thực sự nổi bật, có sản phẩm và kết quả cụ thể, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Cụm. Phong trào thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, lấy hiệu quả công tác, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng cũng lưu ý các đơn vị quan tâm hơn nữa công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dịp này, Cụm Thi đua số 8 tổ chức bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 từ Công an tỉnh Cà Mau sang Công an tỉnh Đồng Tháp; Công an tỉnh Tây Ninh đảm nhận nhiệm vụ Cụm phó.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2026, Công an tỉnh Đồng Tháp là đơn vị dẫn đầu Cụm Thi đua số 8, được các đơn vị trong Cụm thống nhất suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ. Công an các tỉnh Cà Mau, An Giang và Tây Ninh được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua năm 2026.