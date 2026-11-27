Quang cảnh hội nghị

Cụm thi đua số 8 gồm 12 xã: Cư Jút (Cụm trưởng), Đắk Wil, Nam Dong, Thuận An, Đắk Mil, Đức Lập, Đắk Sắk, Krông Nô, Nam Nung, Nam Đà, Quảng Hòa và Quảng Phú.

Trong năm 2026, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các đơn vị trong cụm đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn cụm xây dựng được 25 công trình, phần việc và mô hình “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tỷ lệ hộ đăng ký gia đình văn hóa bình quân đạt trên 96%. 100% xã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo tiếp tục được quan tâm. Các đơn vị đã triển khai xây mới, sửa chữa hàng chục căn nhà Đại đoàn kết, trao gần 25.000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Các đơn vị đã tổ chức 36 cuộc giám sát chuyên đề, tham gia góp ý, phản biện gần 300 dự thảo văn bản; hòa giải thành 80/125 vụ việc tại cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động mặt trận tiếp tục được đẩy mạnh, với tỷ lệ số hóa dữ liệu, sử dụng chữ ký số và hồ sơ điện tử trong toàn Cụm đạt 90%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đạt được trong năm 2026.

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ký kết giao ước thi đua năm 2027

Thời gian tới, Mặt trận các xã cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Mặt trận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất kết quả bình xét thi đua, đề xuất khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời, ký kết giao ước thi đua năm 2027.