Cụm thi đua số 8 Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Cà Mau

Theo đó, Cụm thi đua số 8 Bộ Công an đã tổ chức khánh thành, bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa đồng đội tại phường An Xuyên và phường Láng Tròn, mỗi căn trị giá 125 triệu đồng.

Những mái ấm mới giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh trong Cụm, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, gắn bó nghĩa tình đồng đội.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (thứ tư từ phải sang), cùng các đồng chí trong Cụm thi đua số 8, Bộ Công an, khánh thành, bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho Thiếu tá Nguyễn Hoàng Điệp, nguyên Trưởng Công an xã An Xuyên (khóm Tân Dân, phường An Xuyên).

Chung tay chăm lo thế hệ trẻ, Ban Thanh niên Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 8 đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Phòng máy cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Tam Giang Đông (xã Tam Giang), với tổng trị giá 50 triệu đồng. Công trình tạo điều kiện cho các em học sinh làm quen, thực hành trên máy tính, tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước hình thành kỹ năng số phục vụ học tập và cuộc sống.

Ngoài ra, còn vận động trao tặng 7 suất học bổng và 500 quyển tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thanh niên các tỉnh Cụm thi đua số 8 Bộ Công an trao biển tượng trưng bàn giao công trình “Phòng máy cho em” đến Ban Giám hiệu trường Tiểu học và THCS Tam Giang Đông (xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau).

Ban Thanh niên Công an tỉnh cùng đơn vị tài trợ trao học bổng cho các em vượt khó học giỏi tại Trường Tiểu học và THCS Tam Giang Đông ((xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau).

Công trình “Phòng máy cho em” đưa vào hoạt động sẽ giúp các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Giang có môi trường học tập tốt hơn thời gian tới.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, cán bộ, chiến sĩ Công an 5 tỉnh trong Cụm thi đua số 8 đã tham gia sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích Lung Lá - Nhà Thể (Xã Lương Thế Trân), tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Cà Mau.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Các đồng chí trong Ban Thanh niên Công an các tỉnh Cụm thi đua số 8 tham quan, tìm hiểu lịch sử tỉnh Cà Mau tại Khu di tích lịch sử Lung Lá - Nhà Thể (Xã Lương Thế Trân).

Không khí thi đua thêm sôi nổi với hội thao tổ chức tại Công an tỉnh Cà Mau, thu hút hơn 100 vận động viên tranh tài ở 3 môn: pickleball, bóng bàn và bắn súng.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, hội thao tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khoẻ, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Thiếu tướng Vũ Đức Thắng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) và Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (hàng đầu, thứ năm từ phải sang), trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao.

Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau, tặng quà lưu niệm đến Thanh tra Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 8.

Theo kế hoạch, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của Cụm thi đua số 8, Bộ Công an sẽ diễn ra vào chiều mai (17/11)./.