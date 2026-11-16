Cụm thi đua số 8 Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Cà Mau
Ngày 16/11, tại tỉnh Cà Mau (đơn vị Cụm trưởng năm 2026), Cụm thi đua số 8 Bộ Công an tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, về nguồn và hội thao sôi nổi. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của Công an 5 tỉnh: Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và An Giang.
Theo đó, Cụm thi đua số 8 Bộ Công an đã tổ chức khánh thành, bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa đồng đội tại phường An Xuyên và phường Láng Tròn, mỗi căn trị giá 125 triệu đồng.
Những mái ấm mới giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh trong Cụm, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, gắn bó nghĩa tình đồng đội.
Chung tay chăm lo thế hệ trẻ, Ban Thanh niên Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 8 đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Phòng máy cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Tam Giang Đông (xã Tam Giang), với tổng trị giá 50 triệu đồng. Công trình tạo điều kiện cho các em học sinh làm quen, thực hành trên máy tính, tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước hình thành kỹ năng số phục vụ học tập và cuộc sống.
Ngoài ra, còn vận động trao tặng 7 suất học bổng và 500 quyển tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, cán bộ, chiến sĩ Công an 5 tỉnh trong Cụm thi đua số 8 đã tham gia sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích Lung Lá - Nhà Thể (Xã Lương Thế Trân), tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Cà Mau.
Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
Không khí thi đua thêm sôi nổi với hội thao tổ chức tại Công an tỉnh Cà Mau, thu hút hơn 100 vận động viên tranh tài ở 3 môn: pickleball, bóng bàn và bắn súng.
Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, hội thao tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khoẻ, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.
Theo kế hoạch, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của Cụm thi đua số 8, Bộ Công an sẽ diễn ra vào chiều mai (17/11)./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cum-thi-dua-so-8-bo-cong-an-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-ca-mau-a134423.html