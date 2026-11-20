Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 gồm: Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND, Thanh tra Bộ Công an, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương...

Năm 2026, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được lãnh đạo Bộ giao đối với từng đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Từ đó, đã tham mưu Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, thông tư, quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình... trên các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, giáo dục đào tạo, công tác chính trị, truyền thông, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện với khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhiều nhiệm vụ quan trọng có phạm vi ảnh hưởng trong toàn lực lượng CAND được Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

Tiêu biểu, tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 02 ngày 31/3/2026 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; tham mưu tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về nghị quyết của Đảng trên nền tảng bình dân học vụ số; tham mưu tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và lực lượng CAND.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tổ chức sản xuất nhiều ấn phẩm, phim, phóng sự, tin bài, hình ảnh để tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, những chiến công, thành tích nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, những tấm gương dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tuỵ phục vụ nhân dân của CBCS CAND.

Đồng thời, đã tham mưu tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chương trình và đột xuất, phát sinh theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đặc biệt là hoàn thành việc tham mưu phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương 3 đợt năm 2026; ban hành Đề án số 07 ngày 30/9/2026 của Đảng uỷ Công an Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND; thành lập, triển khai 10 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ theo phương pháp, cách làm mới, hiệu quả cao...

Trung tướng Nguyễn Văn Trung bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 cho Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã thảo luận, thống nhất kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của các đơn vị và bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2027 cho Cục Tổ chức cán bộ.

* Nhân dịp này, Cụm thi đua số 7 đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề "Phát triển văn hoá CAND trong kỷ nguyên mới", trong đó quán triệt những nội dung cốt lõi của Kế hoạch số 871 ngày 23/10/2026 của Bộ Công an về tổ chức "Ngày Văn hoá Việt Nam" trong CAND giai đoạn 2026 - 2030; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức "Ngày Văn hoá Việt Nam", đặc biệt là việc vận dụng phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7...