Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Cụm thi đua số 7 gồm 11 Ban CHQS các xã: Thanh Tùng, Quách Phẩm, Tân Thuận, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Trần Phán, Tân Tiến, Tân Hưng, Hưng Mỹ, Lương Thế Trân, Cái Nước.

Trong năm qua, Cụm thi đua số 7 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức giáo dục, quán triệt giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TĐKT, phong trào TĐQT. Qua đó, các đơn vị đạt nhiều kết quả thiết thực trên các mặt công tác.

Cụ thể, tỷ lệ phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 26,5%, lực lượng dự bị động viên đạt 17,5%. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 627 lượt tuần tra bảo vệ an toàn địa bàn trong các sự kiện quan trọng, với 5.379 lượt cán bộ tham gia. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy trình, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Các đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Việc thực hiện Cuộc vận động 50 về quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế được chú trọng.

Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng theo quy định, duy trì quân số khoẻ đạt 100%. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TĐQT được thực hiện kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuận, Bí thư Đảng uỷ Xã Quách Phẩm, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thay mặt Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua số 7 đạt được trong năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2027, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Để phong trào TĐQT tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy đối với công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực tế, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027; quản lý chặt chẽ nguồn công dân, bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định, không chạy theo thành tích.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; quan tâm tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Các đơn vị cần nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm an toàn trong huấn luyện và chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Trong Cụm thi đua số 7 cần chú trọng phát hiện, biểu dương những cán bộ, chiến sĩ tận tụy, trách nhiệm, có việc làm tốt, hành động đẹp; tăng cường đoàn kết, phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua. Các hoạt động cần thiết thực, gắn với công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết tâm cao, Đại tá Trần Quốc Dẹn tin tưởng Cụm thi đua số 7 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Dịp này, Đại tá Trần Quốc Dẹn trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 năm 2027 cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Quách Phẩm.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao cờ Cụm trưởng năm 2027 cho Ban Chỉ huy Quân sự Xã Quách Phẩm.

Đại diện lãnh đạo Xã Quách Phẩm và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 7.