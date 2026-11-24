Ngày 24/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 – khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, gồm: Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Trung tướng Vũ Thanh Chương phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Vũ Thanh Chương phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” làm động lực xuyên suốt. Các đợt thi đua cao điểm gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và lực lượng Công an nhân dân được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ.

Trong năm, Cụm đã tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia; công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số” với sự tham gia của hơn 600 đại biểu, đảng viên các đơn vị trong Cụm, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an tham luận tại hội nghị.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thông qua các phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác lãnh đạo Bộ giao; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, lề lối làm việc và tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Cụm đã tích cực triển khai các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là tổ chức sinh hoạt chính trị gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” tại tỉnh Tuyên Quang; hỗ trợ gần 300 triệu đồng xây dựng cầu dân sinh tại xã Tiên Yên; hỗ trợ cải tạo trường học, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Gian hàng 0 đồng”, hoạt động về nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ… tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã nghiêm túc đánh giá những kết quả thi đua của các đơn vị trong năm 2026. Đồng thời, đề xuất nhiều hình thức đổi mới nội dung thi đua nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian tới…

Trung tướng Vũ Thanh Chương bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 năm 2027 cho Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Cụm thi đua số 6, Trung tướng Vũ Thanh Chương chúc mừng những thành tích mà Cụm đã đạt được trong năm 2026.

Phát huy các kết quả đã đạt được, Trung tướng Vũ Thanh Chương đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chung của Cụm nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất, tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn bó, đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị…

Trung tướng Vũ Thanh Chương đề nghị lãnh đạo các đơn vị kêu gọi CBCS tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 - khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2027 cho Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.