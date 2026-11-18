Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Đông Hà, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau; Thượng tá Tiết Xuân Hợp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự 9 xã trong cụm gồm: Khánh An, Khánh Lâm, U Minh, Nguyễn Phích, Trần Văn Thời, Sông Đốc, Khánh Hưng, Khánh Bình và Đá Bạc.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 dự hội nghị.

Năm 2026, mặc dù còn gặp khó khăn về quân số, điều kiện thời tiết và địa bàn rộng, các đơn vị trong cụm đã chủ động triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Công tác giáo dục chính trị được duy trì nghiêm túc, với 100% quân số tham gia học tập; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,5% đạt khá, giỏi.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tổ chức 1.627 lượt tuần tra, với 8.135 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác huấn luyện đạt 100% yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt 76,9%; có 2 đơn vị tổ chức diễn tập đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động làm mới, sửa chữa 109 mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện; đóng góp hơn 1.000 ngày công giúp dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở và sửa chữa nhà ở.

Đáng chú ý, phong trào thi đua từng bước gắn với đổi mới phương pháp quản lý, điều hành và chuyển đổi số. Các đơn vị đã số hoá hệ thống sổ sách, dữ liệu quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân và nguồn dự bị động viên; qua đó rút ngắn khoảng 75% thời gian tra cứu, đối chiếu thông tin phục vụ công tác động viên, tuyển quân.

Cụm cũng xây dựng được 9 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần lan toả những cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đại diện các xã đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Các ý kiến tập trung làm rõ giải pháp khắc phục khó khăn về địa bàn, quân số; nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý lực lượng và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn cụm.

Trung tá Hồ Xuân Bách, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Xã Trần Văn Thời, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Thi đua Quyết thắng tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Tiết Xuân Hợp ghi nhận những kết quả Cụm thi đua số 6 đạt được trong năm 2026; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Lâm trên cương vị Cụm trưởng năm 2027, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kết nối các đơn vị thành viên, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, tạo chuyển biến đồng đều, nâng cao chất lượng hoạt động của toàn cụm.

Thượng tá Tiết Xuân Hợp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dịp này, các đơn vị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2027, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh An bàn giao cờ Cụm trưởng năm 2027 cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Lâm.

Tại hội nghị đã bàn giao quyền Cụm trưởng thi đua năm 2027 cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Lâm. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 chụp ảnh lưu niệm.