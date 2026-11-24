Ngày 24/11/2026, Cụm thi đua số 6 Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Cụm thi đua số 6 gồm Công an 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an biểu dương các đơn vị xuất sắc tại hội nghị.

Năm 2026, với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an 5 tỉnh trong cụm đã triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo động lực thúc đẩy các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an các tỉnh trong cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn công tác tại từng địa phương. Các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật trong phong trào thi đua là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an các tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia, qua đó khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương.

Trong năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 674 vụ, 1.691 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; phát hiện, xử lý 1.070 vụ, 1.218 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường. Nhiều chuyên án lớn về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, rửa tiền được đấu tranh, triệt phá hiệu quả, được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Đặc biệt, thông qua hoạt động của Tổ công tác thường trực phòng, chống ma túy tại Lào, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn đấu tranh 11 vụ, bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ gần 1,4 triệu viên hồng phiến và 2,4kg Ketamine.

Cùng với Hà Tĩnh, Công an các tỉnh trong cụm cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực công tác. Công an tỉnh Ninh Bình được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen trong đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy, lừa đảo trên không gian mạng; Công an tỉnh Thanh Hóa lập nhiều chiến công xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ hai lần và lãnh đạo Bộ Công an bốn lần gửi thư khen; Công an tỉnh Nghệ An triệt phá nhiều chuyên án lớn về vũ khí, ma túy, lừa đảo và rửa tiền. Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã kéo giảm 13,57% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2025, khám phá nhiều chuyên án được Bộ Công an biểu dương.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an các tỉnh trong cụm chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm thực hiện, gắn với triển khai phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả mà Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6 đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong triển khai các mặt công tác, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ bảo đảm ANTT và yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, phong trào thi đua “Ba nhất” đã được các đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, đồng thời nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua tại một số đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua tại một số đơn vị; việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đồng đều; ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành điều lệnh của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa nghiêm. Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới.

Hội nghị là dịp để Công an các tỉnh trong cụm đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Qua đó, tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.