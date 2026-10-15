Cụm thi đua số 5 xuất sắc giành giải Nhất 'Ngày hội Áo dài - Dân vũ' 2026

Chương trình “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Ở phần thi đồng diễn dân vũ, 21 cụm thi đua với những sắc màu khác nhau, tạo nên những màn trình diễn với nhịp điệu khỏe khoắn, tự tin. Trong vòng 5 phút, mỗi đội gồm từ 10 - 18 nữ CBCS sẽ trình diễn các tiết mục đồng diễn dân vũ. Theo đề bài mà BTC đưa ra, các đội chủ động lựa chọn thể loại, âm nhạc, biên đạo, động tác và đội hình, ưu tiên sự đồng đều, đẹp đội hình, có điểm nhấn và tính quần chúng.

Mở đầu phần thi, Cụm thi đua số 13 đã mang đến không khí sôi động với tiết mục “Việt Nam vươn mình tỏa sáng”. Trên nền những giai điệu sôi động, tiết mục mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, sức trẻ và khát vọng vươn lên của một Việt Nam kiên cường, tự tin bước vào tương lai.

Tiếp đó, Cụm thi đua 2 mang đến tiết mục dân vũ “Khát vọng tuổi trẻ - Vững bước tương lai” với các động tác khỏe khoắn, năng động. Trên nền nhạc “Xẩm Hà Nội”, Cụm thi đua số 4 lại mang đến những âm hưởng truyền thống kết hợp với các động tác nhảy hiện đại, tạo nên trải nghiệm độc đáo cho người xem.

Phần trình diễn của Cụm Thi đua số 5 giành giải Nhất của cuộc thi

Ở phần thi đồng diễn dân vũ, 21 Cụm thi đua với những sắc màu khác nhau, tạo nên những màn trình diễn với nhịp điệu khỏe khoắn, tự tin

Trình diễn tiết mục “Giữ bình yên cuộc sống”, Cụm thi đua số 6 đã lựa chọn đưa hình ảnh nữ chiến sĩ công an nhân dân quả cảm, bản lĩnh, kiên cường lên sân khấu, đưa khán giả đắm chìm cùng những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Tiếp đó, phần trình diễn của Cụm thi đua số 5 khiến nhiều khán giả trầm trồ với tiết mục dân vũ trên nền nhạc “Nam quốc sơn hà”. Tiết mục tạo điểm nhấn với giai điệu hào hùng, kết hợp cùng các động tác võ thuật khỏe khoắn, dứt khoát. Đặc biệt, góp mặt trong phần trình diễn của Cụm thi đua số 5 có thiếu tá Phạm Thanh Mai là nữ cán bộ Công an Hà Nội đã xuất sắc giành Huy chương vàng Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024".

Với rất nhiều những nỗ lực trong quá trình chuẩn bị, luyện tập, từng đội thi đã mang đến những nét độc đáo riêng biệt với các hình thức trình diễn đa dạng. Trong đó, các tiết mục vừa mang nét duyên dáng, thanh lịch kết hợp tinh thần khỏe khoắn, trẻ trung trong từng nhịp dân vũ và trên hết là tinh thần đoàn kết, tự tin, sáng tạo và trách nhiệm của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình, tinh thần đồng đội và các dấu ấn riêng của mỗi đội để lại trên sân khấu chính là những giá trị đáng trân trọng của ngày hội.

Trước phần công bố giải thưởng, Nhà báo Ngô Bá Lục, Trưởng Ban giám khảo đánh giá cao những nỗ lực của các cụm thi đua tham gia cuộc thi. Ông cho biết, các tiết mục được dàn dựng công phu từ ý tưởng, dàn dựng, biên đạo đến trình diễn không khác gì các tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp.

Qua đó, cho thấy các đơn vị đã nghiêm túc hưởng ứng “Ngày hội Áo dài Dân vũ”, thể hiện niềm vui, sự hào hứng với trách nhiệm và đam mê. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của cuộc thi.

Nhà báo Ngô Bá Lục, Trưởng Ban giám khảo đánh giá cao những nỗ lực của các cụm thi đua tham gia cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, để ghi nhận những nỗ lực và sự sáng tạo của các đội thi, BTC đã lần lượt trao 12 giải Khuyến khích, 6 giải Ba, 2 giải Nhì cho các Cụm thi đua. Chung cuộc, Cụm thi đua số 5 đã xuất sắc giành được giải nhất với kết quả tổng hợp ở 2 phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống và Đồng diễn dân vũ.

Cụm thi đua số 5 đã xuất sắc giành được giải Nhất với kết quả tổng hợp ở 2 phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống và đồng diễn dân vũ

Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác Chính trị - CATP Hà Nội trao hai giải Nhì cho Cụm thi đua số 9 và Cụm Thi đua số 2

Bên cạnh những giải thưởng chính, BTC cũng công bố thêm 3 giải chuyên đề gồm Giải Đội hình có trang phục Áo dài đẹp nhất, Giải Đội hình có phần trình diễn Áo dài ấn tượng nhất, Giải Đội hình có tiết mục Đồng diễn Dân vũ đẹp nhất.

Trong đó, Giải Đội hình có trang phục Áo dài đẹp nhất thuộc về Cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 2 giành được Giải Đội hình có phần trình diễn Áo dài ấn tượng nhất. Giải Đội hình có tiết mục Đồng diễn Dân vũ đẹp nhất đã được trao cho Cụm thi đua số 5.

Hoa hậu Ngọc Hân trao giải "Áo dài đẹp nhất"" thuộc về Cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 2 được Giải "Đội hình có phần trình diễn Áo dài ấn tượng nhất". Giải "Đội hình có tiết mục Đồng diễn Dân vũ đẹp nhất" đã được trao cho Cụm thi đua số 5.

Nhà báo Ngô Bá Lục, Trưởng Ban Giám khảo trao giải cho các Cụm thi đua đoạt giải Ba

Đại tá Nguyễn Thị Quế - Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân trao giải cho các Cụm Thi đua đoạt giải Khuyến khích

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng và đầy cảm xúc, “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” đã trở thành một không gian giao lưu, kết nối và tỏa sáng của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Từ những tà áo dài duyên dáng đến những nhịp dân vũ sôi động, 21 Cụm thi đua đã cùng tạo nên một bức tranh đầy sức sống về nữ CBCS Công an Thủ đô trong thời kỳ mới. Họ là những người phụ nữ tự tin, duyên dáng, truyền thống nhưng vẫn bản lĩnh luôn chủ động hội nhập, tận tụy trong công việc, trách nhiệm với gia đình và hết lòng vì nhiệm vụ được giao.