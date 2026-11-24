Chiều 24/11, Cụm thi đua số 5 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm các đơn vị: Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, đề ra nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – đơn vị Cụm trưởng – nêu rõ, hội nghị nhằm tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026; làm rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua năm 2027; bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2026 và bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027 theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2026, các đơn vị trong Cụm đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác; đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Cụm thi đua số 5.

Cụ thể, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận và thực hiện 303 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ đề ra, 100% các nhiệm vụ đúng hạn và vượt tiến độ đề ra; trong đó, đã tổ chức quản trị, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu của công dân; đồng bộ thành công hơn 100 triệu bản ghi dữ liệu sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia, xử lý an toàn gần 4,8 tỷ yêu cầu đồng bộ, tra cứu, xác thực thông tin, đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030…

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Ban Bí thư ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị 02 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về PCCC và CNCH trong tình hình mới; xây dựng đề án của Chính phủ về ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, nâng cao hiệu quả công tác CNCH; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy, tiếp nhận, xử lý và chỉ huy chữa cháy, cứu hộ trực tuyến…

Các đại biểu tại hội nghị.

Cục Cảnh sát giao thông đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai hệ thống Trung tâm chỉ huy giao thông thông minh từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố, thực hiện Đề án 456 của Chính phủ, duy trì hiệu quả các ứng dụng VNeTraffic, VNeCSGT, trong đó VNeTraffic đạt hơn 12 triệu tài khoản, góp phần minh bạch hóa công tác xử lý vi phạm và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Công tác bảo đảm TTATGT đạt kết quả cao, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Một số đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Viện Khoa học hình sự giám định gần 14 nghìn vụ, tập trung vào các chuyên ngành giám định ma túy, tài liệu kỹ thuật, kỹ thuật số và điện tử; đã thực hiện 13 yêu cầu áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cơ bản tại 2 khu vực cho Công an các đơn vị, địa phương; đăng ký 1 hội, nhóm tài khoản trên không gian mạng về tiền ảo; tổ chức 3 hội ý nghiệp vụ cấp Bộ…

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã triển khai hiệu quả Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, đặc xá đối với 9.950 phạm nhân; đăng cai tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Thí sinh của Cục xuất sắc đạt giải Nhất Cụm thi số 2 và giải B tại Vòng chung khảo; triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2025; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật trên nền tảng "Bình dân học vụ số" và thi xây dựng video tuyên truyền luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng "Trại giam thông minh", nghiên cứu chế định "Trại giam mở"; bắt giữ, thanh loại, vận động đầu thú 77 đối tượng truy nã…

Các đại biểu dự hội nghị.

Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã chủ động tham mưu triển khai tổng rà soát, xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu về người bị cấm đi khỏi nơi cư trú; tổ chức 8 cuộc khảo sát về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở giam giữ; biên soạn "Cẩm nang bảo vệ quyền con người trong cơ sở giam giữ"; tổ chức tập huấn chuyên sâu các luật mới về thi hành tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành án hình sự cho hơn 6.000 đại biểu; tham mưu hoàn thiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đẩy mạnh công tác tái hòa nhập cộng đồng với 1.846 mô hình trên toàn quốc, hỗ trợ 18.528 người vay vốn, tổng dư nợ 1.611,6 tỷ đồng. Đổi mới công tác tuyên truyền, đăng tải 1.035 tin, bài, phóng sự trên website "Con đường hướng thiện"; có 3 tác phẩm đạt giải Đồng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV…

Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã chủ động tham mưu xây dựng Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia, Kho dữ liệu mật, cơ sở dữ liệu quốc gia về an ninh phi truyền thống và các nền tảng dùng chung; tập trung hoàn thiện hạ tầng, tổ chức quản trị, vận hành toàn diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, nghiên cứu phương án đầu tư hạ tầng tiết kiệm khoảng 1.010 tỷ đồng. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng bộ thành công 61 cơ sở dữ liệu, tích hợp hơn 280 triệu bản ghi; phối hợp tích hợp 80 cơ sở dữ liệu với khoảng 612,4 triệu bản ghi. Kết nối 48 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 14 bộ, ngành và 34 địa phương, công khai 4.418 dịch vụ công trực tuyến; khai thác dữ liệu dân cư, hộ tịch phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, xác định 854 thành phần hồ sơ thuộc 300 thủ tục có khả năng cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của từng đơn vị; tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu công tác được giao, những thành tích đạt được trên các mặt công tác, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả công tác và thành tích của từng đơn vị, hội nghị đã tiến hành xem xét, đánh giá, bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2026 bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy định.