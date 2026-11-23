Cụm thi đua số 5 gồm Công an các tỉnh Thái Nguyên (Cụm trưởng), Cao Bằng (Cụm phó), Hưng Yên, Phú Thọ và Lạng Sơn. Năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an các đơn vị trong Cụm đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu bảo đảm ANTT tại địa bàn. Phong trào từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật, Công an 5 tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn 243 mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 4.443 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95,9%; phát hiện, xử lý 2.077 vụ với 2.250 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, môi trường; đấu tranh 3.371 vụ án ma túy với 4.541 bị can.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về ANTT, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh. Tai nạn giao thông, cháy, nổ được kéo giảm trên cả ba tiêu chí. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng với hàng nghìn mô hình được duy trì, nhân rộng; tổ chức 5.748 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, tiếp nhận hàng chục nghìn tin báo có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đáng chú ý, Công an các tỉnh trong Cụm đã hoàn thành 453 nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ Công an giao trong hạn, không có nhiệm vụ quá hạn; đồng thời triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, đột xuất. Trong đó, Công an tỉnh Thái Nguyên thí điểm thành công chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn; Công an tỉnh Cao Bằng huy động nguồn lực hơn 2,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu, tổ chức các công trình, sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử; Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, điển hình là vụ sản xuất hàng giả bình bột chữa cháy; Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới…

Phong trào thi đua còn được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả bảo đảm ANTT và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo. Tiêu biểu như mô hình “Nhà trọ an toàn” của Công an tỉnh Thái Nguyên; “Bản đồ việc tốt” của Công an tỉnh Cao Bằng; “Thôn xóm bình yên, Nhân dân đồng thuận” của Công an tỉnh Hưng Yên; các mô hình phát huy uy tín, vai trò điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Phú Thọ và “Ngân hàng dữ liệu tuyên truyền pháp luật 4.0” của Công an tỉnh Lạng Sơn… Qua đó, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba nhất” được Công an các tỉnh trong Cụm triển khai gắn với nhiệm vụ thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, sự phối hợp của Công an các tỉnh trong Cụm đối với Thái Nguyên; đồng thời tin tưởng phong trào thi đua thời gian tới tiếp tục được đổi mới, phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị. Trong đó, các chỉ tiêu công tác đã được lượng hóa bằng những kết quả cụ thể, phản ánh rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị và hiệu quả triển khai phong trào thi đua tại từng địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ, đổi mới phương thức tổ chức, đánh giá phong trào, kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới. Hội nghị cũng thông qua kết quả chấm điểm, suy tôn danh hiệu thi đua và bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 5 năm tiếp theo.

Theo kết quả chấm điểm thi đua năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên xếp thứ nhất. Hội nghị thống nhất giao Công an tỉnh Cao Bằng đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an tỉnh Lạng Sơn đảm nhiệm vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 5 năm 2027.