Cụm thi đua số 5 toả sáng tại 'Ngày hội Áo dài - Dân vũ' năm 2026

Quan niệm tặng quà ngày 20/10 của Hoa hậu Thùy Lâm thu hút sự chú ý khi cô cho rằng, hoa vẫn đẹp nhưng chưa chắc là lựa chọn thể hiện sự thấu hiểu. Sau hơn 16 năm kết hôn, người đẹp tiết lộ món quà thiết thực mà ông xã dành tặng khiến cô còn vui hơn cả những bó hoa lớn.