Cụm thi đua số 5 toả sáng tại 'Ngày hội Áo dài - Dân vũ' năm 2026
Tại Ngày hội Áo dài - Dân vũ do Công an thành phố Hà Nội tổ chức ngày 15/10 vừa qua, Cụm thi đua số 5 đã xuất sắc đạt giải Nhất chung cuộc cùng giải phụ cho đội hình có tiết mục đồng diễn dân vũ đẹp nhất. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phần thể hiện đồng đều, ấn tượng trên sân khấu đã mang lại kết quả xứng đáng cho đơn vị...
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cum-thi-dua-so-5-toa-sang-tai-ngay-hoi-ao-dai-dan-vu-nam-2026-post672397.antd