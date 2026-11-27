Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp.

Cụm thi đua số 5 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam của 11 xã, phường: Gia Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Phù Đổng, Thuận An, Bát Tràng, Thiên Lộc, Thư Lâm và Vĩnh Thanh. Năm 2026, trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều nhiệm vụ mới, MTTQ các địa phương đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua và giải quyết những vấn đề thiết thực tại khu dân cư.

Một trong những nhiệm vụ được MTTQ các địa phương chú trọng là tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp thôn, tổ dân phố và triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Tại xã Phù Đổng, MTTQ phối hợp vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kết nối sân bay Gia Bình.

Cùng với đó, nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ phố, xây dựng khu dân cư văn minh được duy trì. Tiêu biểu, phường Phúc Lợi huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 700 triệu đồng xây dựng tuyến bích họa tại phố Viên Chiếu; xã Vĩnh Thanh tổ chức 45 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 5.500 lượt người tham gia.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp.

Công tác chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các đơn vị quan tâm. Nguồn lực vận động từ các tổ chức, cá nhân được sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao quà, hỗ trợ học sinh nghèo, người bệnh và các hộ khó khăn. Trong năm, xã Thư Lâm xây mới và sửa chữa 46 nhà Đại đoàn kết; xã Thuận An xây mới 8 nhà, sửa chữa 3 nhà; xã Phù Đổng xây dựng 5 nhà... Tại xã Gia Lâm, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được hơn 1,6 tỷ đồng; 1.991 suất quà, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, được trao tới các đối tượng cần hỗ trợ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là hoạt động có sức lan tỏa ở khu dân cư, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Tại xã Gia Lâm, 100% Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và 10 cơ sở giáo dục tổ chức Ngày hội, thu hút khoảng 12.340 người tham gia; 22/27 thôn, tổ dân phố tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết với hơn 6.500 người dự. Xã Thư Lâm tổ chức 93 hoạt động tại 32 điểm, thu hút khoảng 12.000 người; phường Bồ Đề có khoảng 19.338 người tham gia các hoạt động Ngày hội.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp.

Cùng với công tác vận động, chăm lo đời sống nhân dân, MTTQ các địa phương quan tâm thực hiện giám sát, phản biện xã hội và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, thu chi tại các trường công lập, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị.

Năm 2027, Cụm thi đua số 5 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò tự quản của nhân dân tại khu dân cư. Các đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo từ cơ sở.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh ghi nhận đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Đồng chí mong muốn các đơn vị trong cụm tiếp tục đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị MTTQ các địa phương tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đặc biệt quan tâm đời sống, điều kiện an cư và sinh kế của người dân sau giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, MTTQ các địa phương nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời kiến nghị điều chỉnh những cơ chế, chính sách an sinh chưa phù hợp; bảo đảm việc bình xét, suy tôn thi đua dân chủ, khách quan, lựa chọn đúng những tập thể có đóng góp thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và thực hiện việc giới thiệu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027.