Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều; đại diện lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh trong cụm thi đua và các HTX tiêu biểu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều mong muốn các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 tăng cường trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Hội nghị là dịp đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và liên kết vùng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều phát biểu tại hội nghị.

Cụm thi đua số 5 gồm Liên minh HTX của 6 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau.

Năm 2026, phong trào thi đua của cụm tiếp tục được duy trì, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Trong năm, toàn cụm thành lập mới 281 HTX, nâng tổng số lên gần 4.200 HTX và 31 liên hiệp HTX, với hơn 603.000 thành viên.

Các đơn vị tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; tư vấn củng cố, phát triển HTX; hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp Lê Quang Cường, Cụm phó Cụm thi đua số 5 năm 2026, thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Riêng tại Cà Mau, năm 2026, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ thành lập mới 45 HTX, đạt 150% chỉ tiêu được giao. Công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh với 64 lớp tuyên truyền tại 64 xã, phường, thu hút gần 3.000 lượt người tham gia; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể với 391 học viên. Trong chuyển đổi số, tỉnh hỗ trợ 64 HTX sử dụng phần mềm chữ ký số; hỗ trợ 50 HTX về cơ giới hoá, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, mô hình ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX được triển khai hiệu quả thông qua việc phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau thực hiện phiên livestream và phiên chợ giới thiệu sản phẩm.

Đến nay, đã tổ chức 21 kỳ livestream, thu hút 68 HTX và chủ thể tham gia, giới thiệu hơn 110 lượt sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng; đạt hơn 688.800 lượt xem và trên 46.600 lượt tương tác. Đồng thời, tổ chức 5 phiên chợ với 120 lượt HTX và chủ thể tham gia, giới thiệu hơn 370 lượt sản phẩm. Những kết quả này góp phần mở rộng kênh quảng bá, kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm HTX.

Phong trào thi đua cũng tạo động lực để các đơn vị triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tế của HTX. Nổi bật là các mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất; liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ HTX tiếp cận thị trường, nguồn vốn và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến trong hoạt động của các HTX, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phong trào thi đua, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức thực hiện; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; phát huy vai trò của hệ thống Liên minh HTX trong tư vấn, hỗ trợ, củng cố và phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang Phạm Thành Trăm kiến nghị Cụm thi đua số 5 thường xuyên tổ chức hội thảo để các đơn vị chia sẻ, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh nhấn mạnh, năm 2027, Liên minh HTX các địa phương cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết với HTX thành viên; chú trọng rà soát số lượng HTX đang hoạt động, tình hình hội viên và thu hội phí; chủ động tiếp cận, nắm bắt khó khăn trong sản xuất, kinh doanh để có giải pháp tư vấn, hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chuẩn hoá vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn như ISO, HACCP, Halal; thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tránh phát triển nhỏ lẻ, manh mún.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì HTX và lựa chọn những HTX tiêu biểu tham gia Giải thưởng Ngôi sao HTX Việt Nam. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống Liên minh trong đồng hành, hỗ trợ HTX phát triển, góp phần nâng cao chất lượng kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dịp này, hội nghị thống nhất bầu Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2027, Liên minh HTX thành phố Cần Thơ làm Cụm phó.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Vũ (bìa trái) trao cờ luân phiên, hoa cho Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 5 năm 2027.

Các đơn vị trong cụm cũng ký kết giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, đoàn kết, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển hiệu quả trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Các đại biểu tham quan sản phẩm của các HTX đến từ các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 5.