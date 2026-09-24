Cụm thi đua số 5 chọn 5 tiết mục xuất sắc tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh

Sáng 24-9, tại hội trường UBND xã Thuận Bắc, Cụm thi đua số 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Một tiết mục tại liên hoan.

Tham gia Liên hoan có 8 đội đến từ các xã Ninh Hải, Xuân Hải, Vĩnh Hải, Thuận Bắc, Công Hải, Ninh Sơn, Mỹ Sơn và Lâm Sơn. Mỗi đội trình diễn 3 tiết mục với nhiều hình thức như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Các tiết mục mang nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và khát vọng hòa bình, phát triển. Trong đó, có nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được các đội thể hiện, góp phần tạo không khí sôi nổi, ý nghĩa cho liên hoan.

5 tiết mục xuất sắc được chọn sẽ đại diện Cụm thi đua số 5 tham gia cấp tỉnh.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã chọn ra 5 tiết mục xuất sắc tiếp tục đại diện cho Cụm thi đua số 5 để tham gia liên hoan cấp tỉnh, gồm tiết mục của các đội đến từ Ninh Hải, Ninh Sơn, Xuân Hải, Vĩnh Hải và Công Hải. Liên hoan là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các địa phương giao lưu, tăng cường tình đoàn kết.