Cụm thi đua số 4 gồm Hội Nông dân các xã: Hà Quảng, Tam Kim, Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Nguyên Bình, Trường Hà, Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long với 13.376 hội viên, sinh hoạt tại 144 chi hội.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Phương Huy phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, công tác Hội và phong trào nông dân các xã trong cụm thi đua nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền các xã. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục là phong trào nòng cốt, có sức lan tỏa sâu rộng. Qua bình xét, có 8.276 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ khá, giàu tích cực hỗ trợ 124 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây con giống; thành lập mới 16 tổ hợp tác và 9 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể toàn cụm lên 27 mô hình hoạt động hiệu quả. Các hội viên tự nguyện hiến 7.230 m² đất, đóng góp 69 triệu đồng và 2.178 ngày công lao động làm đường nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa xóm; duy trì hiệu quả 7 mô hình "Đoạn đường nông dân tự quản", "Thu gom rác thải bảo vệ môi trường nông thôn".

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý tốt nguồn vốn ủy thác với tổng dư nợ đạt 278 tỷ đồng cho 7.231 hộ vay phát triển kinh tế. Vận động hội viên ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Hỗ trợ nông dân" được hơn 22 triệu đồng; thăm, tặng 876 suất quà cho hội viên nghèo nhân dịp lễ, Tết; tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi an toàn sinh học. Tích cực hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", hướng dẫn 11.313 lượt hội viên cài đặt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam. Các mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị được phát huy như:Mô hình nuôi cá tầm tại xã Trường Hà; trồng thuốc lá chất lượng cao tại xã Hà Quảng; kinh tế rừng - dược liệu tại xã Thông Nông mang lại thu nhập ổn định từ 100 - 200 triệu đồng/ha/năm.

Thời gian tới, cụm thi đua số 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; phấn đấu 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tỷ lệ hộ đạt danh hiệu các cấp tăng từ 10% trở lên; mỗi xã xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể hoặc mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh hoạt động hiệu quả.