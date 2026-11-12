Cụm thi đua số 4 Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổng kết thi đua năm 2026

Chiều 12-11, tại phường Nha Trang, Cụm thi đua số 4 Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 4 gồm Hội Người cao tuổi của 15 xã, phường thuộc khu vực Nha Trang, Diên Khánh và Khánh Vĩnh.

Quang cảnh hội nghị.

Toàn cụm thi đua hiện có hơn 45.000 hội viên, sinh hoạt tại 280 chi hội thôn, tổ dân phố. Trong năm 2026, các đơn vị đã kết nạp được 2.430 hội viên mới. Năm 2026, các đơn vị trong cụm tích cực phát động, triển khai phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động thiết thực như: Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, dân ca; tích cực tham gia các hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao do tỉnh tổ chức.

Trong năm, toàn cụm có 8.197 cụ được chúc thọ, mừng thọ; tổ chức khám sức khỏe, khám mắt cho 7.542 hội viên; thăm hỏi, tặng quà cho 1.476 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa với tổng kinh phí hơn 590 triệu đồng. Các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thành viên…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Năm 2027, cụm thi đua tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng…

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, chia sẻ một số nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động; chế độ phụ cấp cho lãnh đạo Hội NCT cấp xã, phường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động hội... Dịp này, các đơn vị trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2027; bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2027. Theo đó, Hội NCT xã Diên Khánh được bầu làm cụm trưởng, Hội NCT xã Khánh Vĩnh làm cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2027.

Bàn giao cờ thi đua cho Hội Người cao tuổi xã Diên Khánh làm cụm trưởng năm 2027.

Trước đó, từ ngày 9 đến sáng 12-11, các Cụm thi đua số 1, 2 , 3 Hội NCT tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2027.