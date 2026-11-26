Ngày 26/11, tại Tp.HCM Cụm thi đua số 4 - các tỉnh thành Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2026; Phương hướng nhiệm vụ năm 2027.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Cụm trưởng, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2026, Cụm thi đua số 4 do Hội Luật gia Tp.HCM làm Cụm trưởng, gồm 8 tỉnh, thành phố: Tp.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do thay đổi tổ chức và địa bàn hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp Hội vẫn duy trì nhiều hoạt động chuyên môn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nổi bật, trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm đã tổ chức và tham dự 148 hội nghị; đóng góp 5.416 lượt ý kiến đối với các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, thực hiện thẩm định, rà soát, kiểm tra 2.951 văn bản theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Các luật gia cụm 4 ký kết giao ước thi đua cho năm 2027.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hướng đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân tại các khu công nghiệp. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức 450 cuộc tuyên truyền trực tiếp với gần 50.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 6.551 cuộc với hơn 424.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, hơn 351.000 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật được phát hành.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đã ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội vào tuyên truyền pháp luật. Hội Luật gia Tp.HCM ra mắt Fanpage Facebook nhằm truyền thông hoạt động Hội và phổ biến kiến thức pháp luật, thu hút hơn 1.200 người theo dõi. Hội Luật gia Đồng Nai xây dựng 20 video hỏi đáp pháp luật trên YouTube, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân.

Ở lĩnh vực tư vấn và trợ giúp pháp lý, các cấp Hội đã tư vấn 5.786 vụ việc, trợ giúp pháp lý 3.325 vụ việc; tham gia tư vấn giải quyết 1.361 vụ việc khiếu nại, tố cáo và hòa giải thành 604 vụ việc. Toàn Cụm hiện có 35.730 hội viên, trong đó kết nạp mới 3.002 hội viên trong năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của một số tổ chức Hội cấp cơ sở vẫn còn hạn chế. Khó khăn về nhân sự, kinh phí, trụ sở và điều kiện làm việc, đặc biệt sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Một số địa phương chưa thành lập được Chi hội Luật gia cấp xã, khiến sinh hoạt và triển khai nhiệm vụ của hội viên bị gián đoạn.

Bước sang năm 2027, Cụm thi đua số 4 xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Đáng chú ý, Cụm đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng trực tuyến và mạng xã hội trong hoạt động Hội; phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Riêng Hội Luật gia Tp.HCM và các Chi hội trực thuộc sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị, đồng thời tham gia tư vấn chính sách, giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quá trình triển khai luật này.

Cụm cũng xác định nhiệm vụ củng cố tổ chức Hội, phối hợp với cấp ủy và UBND cấp xã để thành lập Chi hội Luật gia tại xã, phường, đặc khu; rà soát, cập nhật dữ liệu và phát triển hội viên mới, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn tiếp theo.

Mỹ Hậu