Các đại biểu dự hội nghị

Cụm thi đua số 4 Hội CCB tỉnh gồm Hội CCB các xã: Chi Lăng, Quan Sơn, Vạn Linh, Bằng Mạc, Chiến Thắng, Nhân Lý, Hữu Lũng, Yên Bình, Hữu Liên, Cai Kinh, Vân Nham, Tân Thành, Tuấn Sơn, Thiện Tân và Hội CCB Khối các cơ quan UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số 4 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Gương mẫu - sáng tạo - chung sức đồng lòng”; đồng thời các tổ chức hội trong cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình công tác hội, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ của hội CCB.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Bên cạnh đó, các tổ chức hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả toàn cụm huy động được hơn 3.000 ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng, hiến hơn 2.900 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Cùng đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được quan tâm thực hiện; công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội tiếp tục được chú trọng, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Cụm thi đua số 4 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời các cấp hội trong cụm chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động hội viên tham gia xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh…

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2027

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm đoàn kết, phối hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.