Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Hà Nội phát động thi đua năm 2027

Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Duy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; đại diện Thành hội, lãnh đạo phường Thanh Xuân và Hội Cựu chiến binh các đơn vị trong Cụm.

Cụm thi đua số 4 gồm Hội Cựu chiến binh 12 phường: Thanh Xuân, Hà Đông, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Nghĩa, Dương Nội, Phú Lương, Kiến Hưng, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Từ Liêm và Xuân Phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Năm 2026, các đơn vị triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ tại địa phương, tập trung giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế và chăm lo đời sống hội viên.

Toàn Cụm có gần 29.000 hội viên sinh hoạt tại 342 chi hội, trong đó hơn 2.700 người tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các đơn vị đã triển khai 138 chương trình phối hợp, trong đó có hơn 4.500 lượt tuần tra, trực chốt cùng lực lượng Công an, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Công tác giáo dục truyền thống được duy trì với 45 buổi dành cho đoàn viên, thanh niên và học sinh, thu hút hơn 35.000 lượt người tham gia. Các cấp Hội cũng tích cực tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội do các Hội phối hợp quản lý đạt hơn 327,8 tỷ đồng, với hơn 4.000 hộ vay, góp phần tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Nguồn quỹ nội bộ hơn 18,3 tỷ đồng cũng được sử dụng để hỗ trợ hội viên vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị triển khai 33 mô hình “Dân vận khéo”, tập trung vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, bóc xóa quảng cáo sai quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc công trình tưởng niệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà đánh giá cao kết quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2026, đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị và những phần việc thiết thực tại địa phương. Bà cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các tổ chức Hội hoạt động hiệu quả.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các chi hội chưa đồng đều, công tác sơ kết, tổng kết có lúc còn dàn trải và một số cán bộ Hội mới tham gia công tác sau kiện toàn tổ chức còn thiếu kinh nghiệm.

Đại diện các phường trong Cụm thi đua số 4 đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm.

Năm 2027, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo”, chăm lo đời sống hội viên, tăng cường phối hợp tại cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số. Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý là số hóa 100% thông tin tổ chức, hồ sơ hội viên và cập nhật trên môi trường số.

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh 12 phường trong Cụm thi đua số 4 đã ký giao ước thi đua năm 2027, cam kết thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương.