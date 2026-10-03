Cụm thi đua số 4 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026

Ngày 3-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Diên Khánh, Cụm thi đua số 4 thuộc Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Cụm thi đua số 4 gồm Ban CHQS 10 xã: Diên Khánh (cụm trưởng), Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh và Nam Khánh Vĩnh.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, các đơn vị triển khai phong trào gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các khâu đột phá; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện công tác dân vận, chính sách.

Kết quả, các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026, bảo đảm an toàn. Các đơn vị tích cực tham mưu thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy mạnh chuyển đổi số và phong trào "Bình dân học vụ số", qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích...

Tại hội nghị, các đơn vị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; đồng thời bàn giao vai trò cụm trưởng năm 2027 cho Ban CHQS xã Diên Lạc; Ban CHQS xã Diên Điền giữ vai trò cụm phó.