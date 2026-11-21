Thực hiện Quy chế hoạt động, Chương trình công tác năm 2026, Cụm thi đua số 3, Công an thành phố Đồng Nai đã tiến hành các bước xét chọn đối tượng để hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội”. Đồng chí Đại úy Trương Văn Tú là trường hợp được hỗ trợ kinh phí xây nhà với số tiền 150 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng gia đình với số tiền 10 triệu đồng. Sau gần 03 tháng thi công, xây dựng, đến nay công trình “Nhà nghĩa tình đồng đội” đã hoàn thành.

Tập thể Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với gia đình Đại úy Trương Văn Tú

Đ/c Đại tá Nguyễn Thọ Bài – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 trao bảng biểu trưng tặng gia đình Đại úy Trương Văn Tú

Nhân dịp hưởng ứng Tuần Văn hóa – Đại Đoàn kết thành phố Đồng Nai, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức lễ trao tặng nhà cho gia đình đồng chí Đại úy Trương Văn Tú. Việc hỗ trợ xây dựng nhà góp phần tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội, sẻ chia khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ ổn định nơi ở, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua cũng đã tặng các phần quà chúc mừng đồng chí Tú nhân dịp về nhà mới.

Đại tá Nguyễn Thọ Bài – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2026 cho biết: Những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã phối hợp, tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hoàn thành xuất sắc các mặt công tác công an, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở cũng được tổ chức thường xuyên với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Trong đó, công tác vận động quỹ xây nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị đồng tình, hưởng ứng. Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH mong muốn sau buổi lễ này, đồng chí Trương Văn Tú sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.