Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng đề nghị, các đơn vị tiếp tục vận dụng kinh nghiệm, cách làm hiệu quả được trao đổi tại hội nghị; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Đặc biệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân, qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Công an các thành phố trong Cụm thi đua số 3 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Các đơn vị thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn); tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng. Đáng chú ý là đợt thi đua “80 ngày lập công Vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc nhân dân” và phong trào thi đua đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong triển khai phong trào “Ba nhất”, Công an thành phố Bắc Ninh xây dựng 126 mô hình; Công an thành phố Quảng Ninh có 162 mô hình. Công an thành phố Đồng Nai có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào cải cách hành chính và công tác nghiệp vụ.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng, Cục X03 (Bộ Công an), phát biểu tại hội nghị.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Công an các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các đơn vị đăng tải, chia sẻ 208.993 lượt tin, bài tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, hình ảnh tích cực về lực lượng Công an nhân dân.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt. Toàn cụm phát hiện 3.423 vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường; trong đó, khởi tố 565 vụ, xử phạt hành chính 2.858 vụ. Đối với tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, lực lượng chức năng phát hiện, khởi tố 385 vụ với 276 đối tượng. Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra 1.723 vụ với 4.153 bị can, thu giữ hơn 90 kg ma túy các loại.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được tăng cường. Công an các thành phố đã xử lý 459.826 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt khoảng 861,369 tỷ đồng; kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 33.085 cơ sở, kiến nghị khắc phục 2.682 tồn tại, thiếu sót.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng. Trong năm, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức 268 hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 5,8 tỷ đồng; Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức 385 hoạt động với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng; Công an thành phố Đồng Nai tổ chức 493 chương trình, hoạt động với nguồn lực trị giá hơn 32 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được, toàn cụm có 1.431 lượt tập thể và 5.073 lượt cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phong trào thi đua. Hội nghị thống nhất Công an thành phố Đồng Nai đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an thành phố Quảng Ninh đảm nhiệm vai trò Phó cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2027.