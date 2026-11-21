Tại chương trình, người dân được khám tổng quát, sàng lọc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp, nhi khoa, tai mũi họng, nội khoa… Đồng thời, được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh ở người lớn tuổi, phòng, chống dịch bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người dân được siêu âm, đo điện tâm đồ để hỗ trợ chẩn đoán.

Ngoài ra, mỗi người dân đến khám còn được nhận một phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt, cũng tại chương trình, đại diễn Cụm thi đua số 3 đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá chương trình gần 500 triệu đồng.

Chương trình góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Một số hình ảnh khám bệnh và phát quà cho người dân.