Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội trao hơn 300 đơn vị máu, lan tỏa yêu thương

Tham gia chương trình "Hiến máu tình nguyện" năm 2026 có cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị: Trại tạm giam số 1 (đơn vị Cụm trưởng), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (đơn vị Cụm phó), Trại tạm giam số 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát cơ động.

Tại chương trình, hơn 300 đơn vị máu đã được cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 3 trao tặng.

Mỗi đơn vị máu được hiến là một nghĩa cử cao đẹp, là món quà của tình yêu thương, trách nhiệm và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Không chỉ là một hoạt động nhân đạo, hiến máu tình nguyện còn là hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Những giọt máu được trao đi hôm nay có thể trở thành cơ hội sống, niềm hy vọng và sự sẻ chia đối với những người đang cần giúp đỡ.

Cũng tại chương trình, Cụm thi đua số 3 đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, như lời cảm ơn đối với những người ngày đêm tận tụy vì sức khỏe nhân dân.

Ghi nhận tấm lòng cùng những đóng góp thiết thực của các đơn vị trực thuộc Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội, ban lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi, trao quà và động viên tinh thần những cán bộ, chiến sĩ đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Họ chính là những tấm gương đẹp, âm thầm lan tỏa thông điệp nhân văn: một lần đưa tay – một đời gieo hy vọng.