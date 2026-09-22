Cụm thi đua số 3 - CATP Hà Nội trao hơn 300 đơn vị máu hồng vì cộng đồng

Cán bộ, chiến sỹ Cụm thi đua số 3 Công an TP Hà Nội nhiệt tình đăng ký tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Chương trình do Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức

Hoạt động hiến máu là một trong những chương trình ý nghĩa của Cụm thi đua số 3, Công an TP Hà Nội

Cán bộ, chiến sỹ nữ Cảnh sát giao thông Cụm thi đua số 3 tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu

Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” được thể hiện qua những hành động thiết thực, mang đậm tính nhân văn

Việc hiến máu cứu người thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, chiến sỹ

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an Thủ đô luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội

Những giọt máu hồng gửi trọn tình cảm và sự sẻ chia đối với các bệnh nhân đang cần giúp đỡ

Nụ cười rạng rỡ của chiến sỹ Công an Thủ đô khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Phong trào hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 3 nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng sâu rộng

Hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn được khắc họa rõ nét qua hoạt động nghĩa tình

Sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo cán bộ, chiến sỹ góp phần tạo nên thành công cho chương trình

Trong nhiều năm qua, công tác hiến máu tình nguyện luôn là hoạt động trọng tâm, mang tính nhân văn sâu sắc của Công an TP Hà Nội

Tuổi trẻ và cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn tiên phong trong các phong trào hiến máu cứu người

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP Hà Nội và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị

Mỗi giọt máu hiến tặng từ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội là một món quà hy vọng gửi tới cộng đồng

Phong trào hiến máu tình nguyện trở thành nét đẹp văn hóa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo chiến sỹ Công an Hà Nội. Hơn 300 đơn vị máu thu về là kết quả từ sự nhiệt huyết và tinh thần vì cộng đồng của cán bộ, chiến sỹ Cụm thi đua số 3