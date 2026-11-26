Chiều 25/11, tại thôn Đề Nắm, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an (do Công an thành phố Bắc Ninh là Cụm trưởng) đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Thân Thị Thúy, lao động hợp đồng Công an xã Tam Tiến.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Ban Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh đã trao biểu trưng Nhà tình nghĩa của Cụm thi đua số 3, Bộ Công an tặng gia đình chị Thân Thị Thúy.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương trao quà của Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh tặng gia đình chị Thân Thị Thúy.

Thực hiện kế hoạch của Cụm thi đua số 3, Bộ Công an về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an (Công an thành phố Bắc Ninh, Công an thành phố Quảng Ninh và Công an thành phố Đồng Nai) đã phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ với tổng kinh phí 180 triệu đồng và giao Công an thành phố Bắc Ninh rà soát, lựa chọn hỗ trợ, giúp đỡ 1 gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây mới ngôi nhà tình nghĩa năm 2026.

Đại diện Hội phụ nữ Công an TP Bắc Ninh trao quà tặng gia đình chị Thuý.

Qua rà soát, khảo sát thực tế, Công an thành phố Bắc Ninh đã lựa chọn giúp đỡ gia đình chị Thân Thị Thúy (sinh năm 1989) xây dựng nhà ở mới.

Được biết, chị Thúy có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Vợ chồng thu nhập thấp, nuôi hai con (một cháu học lớp 11, một cháu 2 tuổi), cha mẹ hai bên đã cao tuổi, gia đình chị phải thuê phòng trọ chật hẹp sinh sống. Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Công an 3 thành phố trong Cụm thi đua số 3, ngôi nhà tình nghĩa đã được khởi công từ tháng 6/2026 và hoàn thành đúng tiến độ, giúp gia đình chị ổn định chỗ ở.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố, chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở chúc mừng gia đình chị Thúy có ngôi nhà mới khang trang, đồng thời động viên chị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an các cấp, chị Thúy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa sẽ cố gắng lao động, công tác để xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an trong Cụm thi đua số 3.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh đã trao biểu trưng Nhà tình nghĩa của Cụm thi đua số 3, Bộ Công an tặng gia đình chị Thân Thị Thúy. Nhân dịp này, đại diện Ban Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh, đại diện Hội LHPN xã Yên Thế cũng trao tặng những phần quà thiết thực, chung vui cùng gia đình trong ngày về nhà mới.