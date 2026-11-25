Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an thành phố; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an các thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng nhấn mạnh, năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, công an các thành phố trong Cụm thi đua số 3 chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Năm 2026, công an các thành phố trong Cụm đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động nắm tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Toàn Cụm phát hiện 3.423 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường; khởi tố 1.723 vụ, 4.153 bị can liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ hơn 90 kg ma túy các loại. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Công an thành phố Bắc Ninh triển khai 126 mô hình thi đua “Ba nhất”; Công an thành phố Quảng Ninh có 162 mô hình; Công an thành phố Đồng Nai xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân.

Hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được các đơn vị triển khai với nhiều hình thức thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2026, Cụm thi đua có 1.431 lượt tập thể, 5.073 lượt cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công an 3 thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai đạt được trong năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị nhanh, dân số cơ học tăng đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là nền tảng, điều kiện và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" tại Bắc Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 80%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình, dự báo, tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động của công an cơ sở.

Phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Ba nhất” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; chú trọng phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua theo dõi phong trào thi đua và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Công an các thành phố trong Cụm thi đua số 3. Năm 2026, các đơn vị hoàn thành 203 chỉ tiêu công tác được giao, đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, giá trị của phong trào thi đua không chỉ được đo bằng số lượng chỉ tiêu hoàn thành hay thành tích trên từng lĩnh vực mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực chất, những giá trị mới tạo ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, cần đổi mới cách đánh giá, tổng kết theo hướng toàn diện, thực chất; chú trọng phát hiện những mô hình, cách làm sáng tạo, có tính đột phá và khả năng lan tỏa.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng trao cờ luân lưu cho Công an thành phố Đồng Nai - Đơn vị cụm trưởng năm 2027.

Về nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Phạm Kim Đĩnh đề nghị các đơn vị tổ chức phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới.

Cụm thi đua cần phát huy vai trò kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các đơn vị cùng phát triển; nâng cao chất lượng bình xét, suy tôn, bảo đảm khen thưởng đúng tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích nổi bật và sức lan tỏa. Cùng đó, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất” với 21 tiêu chí, gắn kết quả thi đua với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, đồng thời thảo luận những khó khăn, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong thời gian tới.

Hội nghị thống nhất tôn vinh các tập thể có thành tích xuất sắc, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026; thống nhất Công an thành phố Đồng Nai giữ vai trò Cụm trưởng, Công an thành phố Quảng Ninh giữ vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2027.

Tin, ảnh: Ngọc Anh