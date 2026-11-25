Sáng 25/11, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an gồm các thành phố: Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an TP Bắc Ninh – đơn vị cụm trưởng cho biết, trong năm qua, Công an các TP phố Bắc Ninh, Đồng Nai và Quảng Ninh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Văn phòng Bộ, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đặc biệt là Cục Công tác chính trị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Các đơn vị đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn cụm.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an TP Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội nghị.

“Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của các đơn vị trong cụm; trao đổi những cách làm hay, kinh nghiệm quý; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong năm 2027 và những năm tiếp theo; bình xét, suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc, thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định; đồng thời thống nhất phân công đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2027, bảo đảm sự kế thừa, liên tục và phát huy trách nhiệm chung của các đơn vị trong cụm”, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chúc mừng các kết quả nổi bật trong năm 2026 của ba đơn vị; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh; khẳng định sự đóng góp quan trọng của Công an thành phố trong đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển và nêu rõ sự ủng hộ, các chủ trương, chính sách của thành uỷ, UBND thành phố đối với Công tác xây dựng, phát triển của thành phố; chia sẻ kinh nghiệm quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng Sân bay Gia Bình.

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đề nghị Công an 3 thành phố tiếp tục bảo đảm ANTT, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. Phát huy vai trò của lực lượng Công an trong nắm tình hình, dự báo, tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cơ sở, thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của lực lượng Công an trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

“Đặc biệt, tôi mong muốn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự chuyển biến về an ninh, trật tự và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả thi đua; qua đó phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh, nhân văn và vì nhân dân phục vụ”, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Công an các đơn vị trong cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”. Các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “06 rõ”, cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí và phát động nhiều đợt thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu đột phá và 6 nhóm tiêu chí thi đua do Bộ Công an đề ra.

Các đơn vị đã thi đua đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn và hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay từ phong trào thi đua như: Công an TP Bắc Ninh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan; là đơn vị đầu tiên trên cả nước bảo vệ sáng kiến cấp Bộ về ứng dụng khoa học công nghệ nhân tạo hỗ trợ phân loại, xử lý đơn thư và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; góp phần ứng dụng hiệu quả công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác thanh tra, hỗ trợ phân loại, xử lý đơn thư và tra cứu, hướng dẫn nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, thống nhất; Công an TP Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên thử nghiệm và triển khai thành công phương thức khai báo thuế điện tử “Giải pháp ký số chuyên dùng ngành Công an trong khai báo, báo cáo tình hình thu phí, lệ phí trên hệ thống thuế điện tử của ngành Thuế cho Công an cấp xã”; Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm vay vốn tín dụng tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố”… ; Công an TP Đồng Nai có sáng kiến xây dựng “Phần mềm hỗ trợ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và vụ án hình sự theo Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND”; ngoài ra, 3 đơn vị còn thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; cải cách hành chính và các mặt công tác khác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh thay mặt Cơ quan thường trực thi đua – khen thưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị; nhấn mạnh, giá trị của phong trào thi đua không chỉ được đo bằng số lượng chỉ tiêu hoàn thành hay thành tích trên từng lĩnh vực mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực chất, những giá trị mới tạo ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, cần đổi mới cách đánh giá, tổng kết theo hướng toàn diện, thực chất; chú trọng phát hiện những mô hình, cách làm sáng tạo, có tính đột phá và khả năng lan tỏa.

“Đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích kỹ, đánh giá khách quan, công tâm, trên cơ sở thành tích thực chất và tài liệu minh chứng cụ thể. Kết quả suy tôn là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích của các đơn vị trong năm qua, đồng thời là động lực, hướng phấn đấu của năm tới; các giá trị tốt sẽ được tiếp nối, các tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, mỗi đơn vị đều xác định rõ việc cần làm để tiến bộ hơn”, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.

Công an TP Bắc Ninh trao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng cho Công an TP Đồng Nai.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của từng đơn vị; tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu công tác được giao, những thành tích đạt được trên các mặt công tác, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả công tác và thành tích của từng đơn vị, hội nghị đã tiến hành xem xét, đánh giá, bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2026 bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy định.

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu đơn vị Cụm trưởng năm 2027 là Công an thành phố Đồng Nai; Công an thành phố Quảng Ninh là đơn vị Cụm phó.