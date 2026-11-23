Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo xã Đình Lập, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, phường trong cụm.

Các đại biểu dự hội nghị

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, phường. Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đình Lập làm Cụm trưởng.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, các đơn vị trong cụm đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ công tác mặt trận và phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đình Lập phát biểu khai mạc hội nghị

Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được đổi mới; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ ngày càng được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được phát huy.

Trong năm, toàn cụm đã tổ chức 31 cuộc phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản của chính quyền địa phương; mô hình “Tháng nghe dân nói” cũng được triển khai rộng khắp.

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hướng mạnh về khu dân cư, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Bình đã vận động người dân đóng góp 746 ngày công, hiến 1.114 m² đất xây dựng giao thông nông thôn; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa vận động Nhân dân tham gia làm hơn 2.100 m đường giao thông, nạo vét 8.750 m kênh mương…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Bình phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các mặt công tác năm 2026; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2027

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đình Lập tặng hoa chúc mừng đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã công bố kết quả suy tôn đơn vị xuất sắc trong cụm thi đua năm 2026; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2027; công bố đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027 (Cụm trưởng là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Bình, Cụm phó là Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh).

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn An Bình, xã Đình Lập

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn An Bình, xã Đình Lập. Công trình có tổng kinh phí 30 triệu đồng do các đơn vị thành viên trong cụm đóng góp, gồm 15 bóng đèn năng lượng mặt trời lắp đặt trên tuyến đường dài khoảng 200 m.

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, phường: Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đông Kinh, Lương Văn Tri, Lộc Bình, Na Dương, Xuân Dương, Lợi Bác, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Thống Nhất, Đình Lập, Thái Bình, Châu Sơn và Kiên Mộc.