Cụm thi đua số 2 gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy của 9 địa phương: Hưng Yên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Dự hội nghị có ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, cùng đại diện các đơn vị thành viên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu chào mừng, ông Trần Quốc Toản ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị trong cụm đạt được trong năm 2026; đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, phong trào thi đua của Cụm thi đua số 2 được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy các địa phương. Các đơn vị đã phát huy vai trò tham mưu, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát vị trí việc làm, biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, quản lý và đánh giá cán bộ tiếp tục được chú trọng. Đáng chú ý, chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh thông qua số hóa dữ liệu hồ sơ cán bộ, đảng viên, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và ứng dụng KPI trong quản lý, điều hành. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ và phối hợp giữa các cơ quan tham mưu cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2027, các đơn vị trong cụm xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Cụm thi đua số 2 đã công bố kết quả chấm điểm, bình xét, đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân trong cụm. Trong đó, thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho 3 tập thể và 9 cá nhân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An được suy tôn làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027.