Sáng 27-11, Cụm thi đua số 2 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Cụm gồm 8 đơn vị: Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ, Suối Dầu và Suối Hiệp (Cụm trưởng). Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga tặng hoa chúc mừng Mặt trận xã Suối Dầu và Diên Lạc (Cụm trưởng và Cụm phó năm 2027).

Năm 2026, các đơn vị trong cụm thi đua chủ động triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với những công trình, phần việc thiết thực tại khu dân cư. Công tác an sinh xã hội, vận động chăm lo người nghèo, hỗ trợ nhà ở và khắc phục hậu quả thiên tai huy động được nhiều nguồn lực. Các đơn vị vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Tháng cao điểm vì người nghèo hơn 1,35 tỷ đồng; bàn giao 34 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 2,79 tỷ đồng; trao 4.853 suất quà Tết, trị giá hơn 4 tỷ đồng; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, tặng thẻ bảo hiểm y tế, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi và chăm lo các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng. Trong năm, các đơn vị tổ chức 32 cuộc giám sát; tiếp nhận, tổng hợp 232 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Ngoài ra, toàn cụm tổ chức 57 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 3.520 lượt người tham gia.

Năm 2027, Cụm thi đua số 2 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh vận động nguồn lực chăm lo người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Quỳnh Nga ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong cụm, nhất là việc phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tổ chức hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là tại các địa bàn triển khai dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân như đất đai, thủ tục hành chính, an sinh xã hội; chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.