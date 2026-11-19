Tham dự có Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ (đơn vị Cụm trưởng); đại diện Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Công an các thành phố trong Cụm.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, năm 2026 là năm toàn lực lượng triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), tạo chuyển biến về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa thành nội dung chương trình, kế hoạch, đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn với khẩu hiệu thi đua: "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân" gắn với phong trào thi đua "Ba Nhất" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã tạo hiệu ứng tích cực với nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của các đơn vị trong cụm thi đua được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Công an TP Cần Thơ trao Cờ luân lưu năm 2027 cho Công an TP Đà Nẵng.

Công an 3 thành phố chủ động nắm chắc tình hình đề ra các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật là đấu tranh, phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025; công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được bám sát, nhất là trong việc tham mưu thực hiện Đề án 06; TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công an các thành phố đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa hoạt động, giảm tải cho Công an cơ sở, tăng cường công cụ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhiều đợt thi đua hướng trực tiếp vào giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, được dư luận và nhân dân quan tâm, tiêu biểu như cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chương trình an sinh xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 3 thành phố thuộc Cụm Thi đua số 2 đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua từ thực tiễn địa phương. Đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Công tác chính trị và Văn phòng Bộ Công an cũng trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, phương pháp đánh giá và chấm điểm phong trào, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an 3 thành phố trong Cụm thi đua số 2 đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đồng thời đề nghị Công an các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thi đua; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá thực sự nổi bật, có sản phẩm và kết quả cụ thể, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Cụm. Phong trào thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, lấy hiệu quả công tác, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp lưu ý các đơn vị quan tâm hơn nữa công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Dịp này, Cụm thi đua số 2 tổ chức bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 từ Công an TP Cần Thơ sang Công an TP Đà Nẵng.