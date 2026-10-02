Cụm thi đua số 2- TAND TP Cần Thơ: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Quang cảnh hội nghị

Cụm thi đua số 2 gồm TAND các khu vực 2, 3, 7, 9 và 14 – Cần Thơ, có địa bàn thẩm quyền rộng, trải trên nhiều khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, từ đô thị, khu dân cư tập trung đến địa bàn nông nghiệp, nông thôn và ven sông, ven biển. Số lượng vụ việc và tính chất tranh chấp ngày càng đa dạng, phức tạp.

Bà Phan Ngô Huỳnh, Trưởng cụm thi đua số 2, Chánh án TAND khu vực 14- Cần Thơ báo cáo thành tích cụm thi đua đạt được

Trong năm qua, cụm thi đua số 2 đã giải quyết 11.871/12.466 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 95,2%. So với cùng kỳ, số lượng vụ việc thụ lý tăng 677 vụ và giải quyết tăng 932 vụ, tỷ lệ giải quyết tăng 3,7%.

Theo đó, án hình sự giải quyết 721/722 vụ đối với 1.424/ 1.425 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,9%. Toàn bộ 1.128 trường hợp phải ra quyết định thi hành án hình sự đều được ban hành kịp thời, đạt 100%. Án dân sự giải quyết 10.080 /10.672 vụ, việc (đạt 94,5%, tăng 4,5% so với cùng kỳ). Án hành chính giải quyết 130 /132 vụ (đạt 98,5%)...

Đặc biệt, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán được khống chế ở mức rất thấp, chỉ chiếm 0,23% (29,5 vụ).

Kết quả này thể hiện sự cẩn trọng, khách quan và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ Thẩm phán trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ và điều hành phiên tòa.

Bên cạnh nhiệm vụ xét xử, phong trào thi đua của Cụm thi đua số 2 còn gắn liền với đẩy mạnh cải cách hành chính - tư pháp, chuyển đổi số và công tác hòa giải, đối thoại.

Trong năm, Cụm đã công khai 4.792 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử, đề xuất 3 quyết định giải quyết việc dân sự có chất lượng làm nguồn phát triển thành án lệ, đồng thời đóng góp 453 câu hỏi tình huống pháp lý phục vụ cho phần mềm Trợ lý ảo của ngành Tòa án.

Ở lĩnh vực hòa giải, với sự nỗ lực của 40 Hòa giải viên, các Trung tâm Hòa giải - Đối thoại đã tổ chức hòa giải, đối thoại thành 596/596 vụ việc (đạt 100%), góp phần giải quyết triệt để các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và giảm tải áp lực cho công tác xét xử.

Bên cạnh đó, các đoàn thể trong Cụm cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua ngắn hạn, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, tạo môi trường công tác đoàn kết và lan tỏa hình ảnh đẹp của Tòa án nhân dân.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 2 được các đơn vị Tòa án trong cụm quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các tiêu chí thi đua của TANDTC, TAND TP Cần Thơ.

Phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại vụ việc và các mặt công tác của từng đơn vị, qua đó tạo động lực để cán bộ, công chức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua không chỉ tập trung vào kết quả giải quyết án mà còn được gắn với các nhiệm vụ cải cách tư pháp, hòa giải, đối thoại, chuyển đổi số, công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, sáng kiến và giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác của từng đơn vị.

Ông Lê Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Vũ, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua số 2 đạt được trong năm.

Qua tổng kết, các đơn vị trong Cụm cơ bản đều hoàn thành và có nhiều chỉ tiêu đạt, vượt yêu cầu đề ra; tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án được bảo đảm, tỷ lệ giải quyết án ở mức cao.

Đặc biệt, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, địa bàn thẩm quyền được mở rộng và tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, các đơn vị vẫn duy trì được chất lượng xét xử; tỷ lệ án bị sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ thấp, góp phần khẳng định sự thận trọng, khách quan và trách nhiệm trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, điều hành phiên tòa và ban hành bản án, quyết định.

Bện cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được các đơn vị nhìn nhận và khắc phục kịp thời.

Bước sang năm 2027, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ yêu cầu Cụm thi đua số 2 tiếp tục thực hiện các định hướng trọng tâm. Trong đó, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Chánh án TANDTC.

Ngoài ra, các đơn vị cần nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm 100% giải quyết đơn, án đúng thời hạn, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại.

Trong thời gian tới, Cụm thi đua số 2 phải tạo đột phá nhiều hơn trong chuyển đổi số và phát triển án lệ; tăng cường chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắt trong chuyên môn, nhất là giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, liên quan tranh chấp đất đai.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 2 đã suy tôn đơn vị TAND khu vực 14- Cần Thơ đề nghị “ Cờ thi đua TAND” năm 2026. Đồng thời, Cụm thi đua số 2 cũng đã thảo luận bầu TAND khu vực 2- Cần Thơ làm Cụm trưởng và TAND khu vực 7- Cần Thơ làm Phó trưởng cụm.

Đại diện các TAND khu vực ký giao ước thi đua

Dịp này, cụm thi đua số 2- TAND TP Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua và các đơn vị TAND khu vực trong cụm đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2027.