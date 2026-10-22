Cụm thi đua số 2 Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị bình xét thi đua

Sáng 22-10, Cụm thi đua số 2 Hội Nông dân (HND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị kiểm tra, chấm điểm, bình xét thi đua năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 2 HND tỉnh gồm HND 10 xã: Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Lạc, Diên Khánh, Diên Điền, Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh. Từ đầu năm đến nay, HND các xã trong cụm đã tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của hội. Đồng thời, vận động nông dân tham gia cao điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 17.900 lượt người tham gia (đạt 104% kế hoạch).

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn cụm đã kết nạp 961 hội viên mới (đạt 117% kế hoạch) và cấp thẻ cho 971 hội viên (đạt 118% kế hoạch). Các cơ sở hội đã vận động thành lập mới 8 tổ hợp tác, 4 chi hội nghề nghiệp và 13 tổ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống. Trong đó, HND xã Diên Thọ vận động thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái HOPROFAN, phối hợp cung ứng cho các công ty giống 5.674 tấn lúa tươi.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục thu hút đông đảo hội viên tham gia với 13.763 hộ đăng ký (đạt 99%). Qua bình xét, có 8.799 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp (đạt 96%). Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo và bảo vệ môi trường nông thôn được quan tâm đúng mức. HND các địa phương vận động xây mới 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trao tặng hàng nghìn suất quà nhân các dịp lễ, Tết, đồng thời xây dựng 13 mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (đạt 100% chỉ tiêu).

Năm 2027, Cụm thi đua số 2 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thẩm định và thông qua nội dung chấm điểm thi đua. Đây là cơ sở để HND tỉnh đánh giá, xếp loại chất lượng HND cơ sở trong hoạt động công tác hội năm 2026; định hướng hoạt động hội và phong trào nông dân trong những năm tới đây.