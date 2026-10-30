Cụm thi đua số 2 - Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Ngày 30-10, Cụm thi đua số 2 - Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào “CCB gương mẫu” năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2027. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội CCB 16 xã, phường trong cụm.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, các cấp hội trong cụm thi đua đã đoàn kết, chủ động triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự và hòa giải các mâu thuẫn tại cơ sở.

Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, toàn cụm quản lý 146 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ 306,8 tỷ đồng, hỗ trợ 6.900 hộ vay vốn. Phong trào gửi tiết kiệm “Chung tay vì người nghèo” huy động hơn 10,2 tỷ đồng. Các cấp hội vận động xây mới, sửa chữa nhiều nhà nghĩa tình CCB; tổ chức trao hơn 2.600 suất quà cho gia đình chính sách, hội viên khó khăn và học sinh vượt khó, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng. Trong năm, toàn cụm kết nạp 387 hội viên mới, nâng tổng số lên 9.555 hội viên sinh hoạt tại 255 chi hội. Qua phong trào thi đua, có 149 tập thể và 201 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Nhiều mô hình như “Con đường CCB tự quản”, câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, camera an ninh… tiếp tục phát huy hiệu quả.

Từ nay đến cuối năm 2027, Cụm thi đua số 2 tập trung củng cố tổ chức hội; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay; đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò CCB trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.