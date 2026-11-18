Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Văn Cò, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp.

Trao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thới.

Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, các đơn vị trong cụm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nổi bật, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu; công tác diễn tập phòng thủ, quân sự, dân sự đạt 100% kế hoạch. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 10.460/10.461 dân quân tự vệ, đạt 99,99% kế hoạch.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai đầy đủ, với 55/55 đồng chí thuộc đối tượng 3 và 425/425 đồng chí thuộc đối tượng 4 hoàn thành chương trình; kết quả kiểm tra chung đạt khá, giỏi.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các địa phương trong cụm tích cực hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các phong trào “Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng.

Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ được trang bị kiến thức, kỹ năng số, có khả năng sử dụng các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công tác; khai thác thiết bị thông minh để tiếp cận thông tin và bảo đảm an toàn trên môi trường số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Cò đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm của chính trị viên, người chỉ huy và tổ thi đua, khen thưởng.

Trong đó, cần cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua thành nhiệm vụ, sản phẩm và thời gian hoàn thành rõ ràng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, mức độ khắc phục những khâu yếu, mặt yếu làm thước đo đánh giá chất lượng phong trào thi đua.

Đồng thời, quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Song song đó, chủ động tuyên truyền, định hướng thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo đúng chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an toàn thông tin.

Đại tá Lê Văn Cò lưu ý các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý văn bản, hồ sơ quân sự, dữ liệu dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác thi đua, khen thưởng…

Dịp này, Cụm thi đua số 2 tổ chức bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Ban CHQS xã Tân Thới.