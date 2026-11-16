Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, thi đua thực chất, hiệu quả

Cụm thi đua số 2 năm 2026 gồm 5 đơn vị: Phòng Kỹ thuật hình sự - đơn vị Cụm trưởng; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo chuyển biến từ cơ sở

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đơn vị Cụm trưởng, nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng. Thông qua phong trào thi đua, từng đơn vị đã tạo khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Trường, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời triển khai nhiều luật mới có hiệu lực. Trong bối cảnh đó, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; triển khai nhiều mô hình mới, tổ chức các tọa đàm chuyên môn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đơn vị Cụm trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Đặc biệt, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những cách làm hay, sáng tạo, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố Hà Nội và Ban Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự đã trình bày trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2026 của Cụm thi đua số 2.

Trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, Công an cấp xã chính thức vận hành với nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu công tác bảo đảm ANTT ngày càng cao, các đơn vị trong Cụm đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trên các lĩnh vực điều tra, xử lý tội phạm, giám định tư pháp, kỹ thuật hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy và các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự trình bày báo cáo phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 của Cụm thi đua số 2

Phong trào thi đua cũng được gắn chặt với phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những điểm sáng nổi bật của Cụm thi đua số 2 trong năm 2026 là công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụm đã có 2 sáng kiến chuyển đổi số được Bộ Công an công nhận; trong đó Phòng Kỹ thuật hình sự có các sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ như “Phần mềm Chatbot AI Kỹ thuật hình sự” và “Phần mềm hỗ trợ mô tả, trưng cầu giám định”.

Đáng chú ý, một công trình nghiên cứu chuyển đổi số đạt Giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ hai năm 2026, góp phần giúp CATP Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA 2026).

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát hình sự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo

Dưới sự định hướng của Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP và sự điều hành của Đại tá Nguyễn Xuân Trường, các đơn vị trong Cụm đã tập trung tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Dưới sự định hướng của Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP, các đơn vị trong Cụm đã tập trung tham luận, làm rõ những kết quả đạt được

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm vận dụng phương châm “6 rõ” trong công tác đấu tranh với các vụ án tham nhũng, đấu thầu, buôn lậu quy mô lớn; công tác thu hồi tài sản; việc triển khai mô hình “Đường dây nóng Ba nhất”; chuyển đổi số tại các cơ sở cai nghiện và xây dựng xã, phường không ma túy.

Đặc biệt, mô hình liên kết nghiệp vụ “Phối hợp điều tra - giám định Ba nhất: Kỷ luật nhất - Chính xác nhất - Hiệu quả nhất” được xác định là một điểm nhấn trong hoạt động của Cụm. Đây là mô hình thể hiện rõ tinh thần phối hợp thực chất giữa cơ quan điều tra và đơn vị kỹ thuật hình sự, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Đại diện các đơn vị tham luận

Thi đua trở thành động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời là giai đoạn lực lượng Công an Thủ đô tập trung vận hành đồng bộ mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách tư pháp và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bám sát khẩu hiệu hành động “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Tiên phong, đột phá - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân” và phong trào thi đua trọng tâm “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của CATP đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Đức Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết và những kết quả nổi bật, xuất sắc mà Cụm thi đua số 2 đạt được trong năm 2026. Đồng chí đặc biệt biểu dương mô hình liên kết nghiệp vụ “Phối hợp điều tra - giám định Ba nhất”, những sáng kiến chuyển đổi số, các hoạt động phối hợp chuyên môn và công tác an sinh xã hội của Cụm.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị tiếp tục nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn làm thước đo; tránh hình thức, bệnh thành tích trong thi đua.

Dự báo năm 2027, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, có yếu tố xuyên biên giới. Để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Phòng Kỹ thuật hình sự - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2026 đã trao cờ lưu niệm, chuyển giao vai trò Cụm trưởng năm 2027 cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2

Cụm thi đua số 2 tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND; quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA của Đảng ủy CATP về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm và bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động chuyển mạnh từ tư duy xử lý vi phạm sang cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua; gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, nhất là trong công tác điều tra, giám định, xử lý tội phạm. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhất là cán bộ trực tiếp chiến đấu ở tuyến đầu để kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong toàn Cụm.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu sau hội nghị, Phòng Kỹ thuật hình sự - đơn vị Cụm trưởng năm 2026 chủ trì, phối hợp với Cụm phó hoàn thiện hồ sơ tổng kết, biên bản họp bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua như Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen UBND thành phố và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng CATP đúng tiến độ quy định. Đồng thời, thực hiện tốt việc bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho đơn vị kế nhiệm theo đúng quy chế.

Tại hội nghị, Phòng Kỹ thuật hình sự - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2026 đã trao cờ lưu niệm, chuyển giao vai trò Cụm trưởng năm 2027 cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP.