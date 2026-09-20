Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Cụm thi đua số 2 gồm các đồn biên phòng: Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, Tổng Cọt, Lũng Nặm, Cần Yên, Xuân Trường, Cô Ba, Cốc Pàng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa bàn. Phong trào thi đua được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tập trung vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồn Biên phòng Cốc Pàng bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho Đồn Biên phòng Tổng Cọt.

Tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm, đột kích, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Đa số các đơn vị làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lương Tuấn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của các đơn vị trong cụm. Nhấn mạnh thi đua phải thực sự trở thành động lực xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo hiệu quả phong trào, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu còn yếu, việc khó, việc mới để tạo chuyển biến thực chất.

Để phong trào đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Hội nghị tiến hành bình xét, bỏ phiếu bầu suy tôn 4 đơn vị tiêu biểu gồm các đồn biên phòng: Tổng Cọt, Xuân Trường, Cô Ba và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng xét, đề nghị khen thưởng. Đồn Biên phòng Cốc Pàng bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho Đồn Biên phòng Tổng Cọt.