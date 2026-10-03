Cụm thi đua số 2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Ngày 3-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Cam Ranh, Cụm thi đua số 2 thuộc Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Dự hội nghị có Đại tá Võ Văn Viên - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh và đại diện Ban CHQS của 8 phường thuộc Cụm thi đua số 2, gồm: Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An và Đô Vinh.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Ranh bàn giao cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Linh.

Năm 2026, phong trào Thi đua Quyết thắng được các đơn vị triển khai gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung vào giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Công tác giáo dục chính trị được duy trì nghiêm túc; 100% quân số tham gia kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi tại nhiều đơn vị đạt từ 75% trở lên.

Công tác tuyển quân bảo đảm chỉ tiêu được giao. Toàn cụm giao 511 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các đơn vị tích cực triển khai. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện; các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2027, Cụm thi đua số 2 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, Ban CHQS phường Cam Ranh bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027 cho Ban CHQS phường Cam Linh.