Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 - Bộ Công an cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an các địa phương thuộc Cụm Thi đua số 2 luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân là trách nhiệm chính trị, tình cảm và cũng là một nội dung thiết thực trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. Với tinh thần đó, Cụm Thi đua số 2 đã phối hợp triển khai công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ba Tấn và đóng góp, vận động tổ chức trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa An.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao học bổng tặng học sinh vượt khó.

Cầu Ba Tấn sau thời gian dài triển khai sử dụng, đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và học sinh trong khu vực. Trước yêu cầu cấp thiết, đồng thời phát huy tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", Cụm Thi đua số 2 và Công an TP Cần Thơ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, nâng cấp và sửa chữa cầu Ba Tấn. Với sự tham gia đóng góp trên 60 ngày công lao động của CBCS Công an TP Cần Thơ và đoàn viên, thanh niên tại xã Hòa An, đến nay cầu Ba Tấn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Công trình được thực hiện với tổng kinh phí khoảng 240 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao cầu Ba Tấn.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của Công an TP Cần Thơ, Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Huế, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.