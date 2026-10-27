Cụm thi đua số 12 MTTQ tỉnh Lâm Đồng chung tay chăm lo an sinh xã hội tại Nâm Nung

Cụm thi đua số 12 MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình công tác xã hội tại Nâm Nung (Lâm Đồng)

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Nâm Nung.

Trao tặng 2 căn nhà “Chữ thập đỏ” cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Nâm Nung

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng hỗ trợ 75 triệu đồng xây nhà "Mái ấm Bình Điền" cho bà Lê Thị Vinh ở bon Đắk Prí, xã Nâm Nung.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 2 căn nhà "Chữ thập đỏ", mỗi căn trị giá 60 triệu đồng cho hộ ông Y Huêc Hra, bon Ja Răh và hộ ông Y Tuấn, bon Đắk Prí (xã Nâm Nung).

Cụm thi đua số 12 trao tặng các công trình an sinh xã hội cho các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Nâm Nung (Lâm Đồng)

Cụm thi đua số 12 trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại bon R’cập và công trình “Sân chơi cho em” cho Trường Tiểu học Kim Đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo không gian vui chơi an toàn cho học sinh.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Thực hiện nghi thức bàn giao nhà "Mái ấm Bình Điền" cho bà Lê Thị Vinh, bon Đắk Prí, xã Nâm Nung

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 12 Trương Văn Tùng nhấn mạnh, công tác an sinh xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những hộ còn khó khăn và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trương Văn Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 12 phát biểu tại chương trình

Việc huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp sẽ tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Quang cảnh chương trình

Thông qua chương trình, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.