Đại tá Võ Thị Trinh chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2026 trong Cụm thi đua số 11.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, các đơn vị trong Cụm đã chủ động cụ thể hóa phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa bàn. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại một số địa bàn giảm ít nhất 10%; 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, giải quyết. Các chỉ tiêu về điều tra, khám phá án và giải quyết tin báo về tội phạm cơ bản hoàn thành vượt mức.

Công tác xây dựng địa bàn không ma túy được các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Đáng chú ý, Công an xã Thăng Trường tham mưu tổ chức Hội thi "Sáng tạo tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường năm 2026", tạo cách làm mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục và được Công an TP tuyên dương. Theo lộ trình, các đơn vị trong Cụm đều đạt và vượt tiến độ xây dựng xã không ma túy; trong đó, Thăng Phú và Thăng Trường hoàn thành vượt mức.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các đơn vị trong Cụm tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự. Tiêu biểu như mô hình "3 cùng" với nhân dân trong Bình dân học vụ số của Công an xã Thăng An; "Giao ban ANTT giữa Công an xã với Chi ủy, Ban nhân dân các thôn" của Công an xã Tây Hồ; "Đồng hành cùng học sinh chậm tiến" của Công an xã Thăng Phú và "Thân thiện, tận tình, chuyển đổi số" của Công an xã Chiên Đàn. Mô hình tự quản "Họ đạo bình yên" tiếp tục phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụm đã thống nhất suy tôn, đề nghị Công an TP xét tặng danh hiệu "Cờ thi đua" đối với Công an xã Thăng Trường; bình xét 2 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" và 2 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến".

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Võ Thị Trinh ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị trong Cụm đạt được trong năm 2026. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thành những chỉ tiêu còn lại; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xét khen thưởng, bảo đảm đúng thời hạn. Đối với năm 2027, các đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cụm trưởng, Cụm phó; xây dựng quy chế, thang điểm thi đua phù hợp, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.