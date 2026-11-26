Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách Cụm thi đua số 1; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Na Sầm; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam 16 xã thuộc Cụm thi đua số 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Sầm phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cụm thi đua đã báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tràng Định (đơn vị Cụm trưởng) báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2026

Theo đó, năm 2026, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm thi đua số 1 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Đáng chú ý, nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận được đổi mới theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư và Nhân dân làm trung tâm. Nhiều công trình, phần việc, mô hình tự quản, cách làm sáng tạo được thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng thảo luận tại hội nghị

Đơn cử, xã Tràng Định huy động nguồn lực thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường thôn”, trị giá gần 220 triệu đồng; xã Đồng Đăng thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường thôn”, “Thắp sáng đường biên”, trị giá hơn 202 triệu đồng… Thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xã Ba Sơn hoàn thành xây dựng, sửa chữa 65/65 nhà thuộc giai đoạn 2025 - 2026; xã Văn Lãng hoàn thành 31/31 nhà…

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ thảo luận tại hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Khánh thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng lan tỏa, đem lại hiệu quả tích cực; chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng cao. Trong năm 2026, toàn cụm đã thực hiện 32 cuộc phản biện xã hội trực tiếp và 7 nội dung phản biện bằng văn bản.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua của cụm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của các đơn vị Cụm thi đua số 1 trong triển khai thực hiện các mặt công tác, các phong trào thi đua năm 2026.

Đồng chí đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2027 phù hợp với từng địa phương, xác định nhiệm vụ trọng tâm, có sản phẩm cụ thể. Cùng đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; duy trì và nhân rộng các mô hình; tăng cường phối hợp thực hiện chuyển đổi số trong công tác mặt trận...

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2027

Trong chương trình, Ban Tổ chức công bố kết quả chấm điểm, suy tôn đơn vị xuất sắc của Cụm thi đua số 1 năm 2026; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy xã Na Sầm tặng hoa chúc mừng đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027

Ban Tổ chức cũng đã giới thiệu và công bố đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Sầm giữ vai trò Cụm trưởng; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng làm Cụm phó.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trao biểu trưng bàn giao công trình “Thắp sáng đường thôn” ở thôn Bắc Ái, xã Tràng Định

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trao biểu trưng bàn giao công trình “Thắp sáng đường thôn” ở thôn Bắc Ái, xã Tràng Định.

Cụm thi đua số 1 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam 16 xã: Na Sầm, Tràng Định, Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh, Thất Khê, Kháng Chiến, Đoàn Kết, Văn Lãng, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Thụy Hùng, Đồng Đăng, Công Sơn, Cao Lộc và Ba Sơn. Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tràng Định làm Cụm trưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Sầm làm Cụm phó.