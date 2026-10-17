Cụm thi đua số 1 TANDTC tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chánh án TAND TP. Hải Phòng Lưu Tuấn Dũng (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) và Phó Chánh án TAND TP. Cần Thơ Nguyễn Hoàng Lâm (đơn vị Cụm phó) đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 1 TANDTC.

Cụm thi đua số 1 TANDTC gồm các đơn vị TAND các thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Phó Chánh án TAND TP. Hải Phòng Mạc Minh Quang đã thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Cụm thi đua số 1.

Chánh án TAND TP. Hải Phòng Lưu Tuấn Dũng (đơn vị Cụm trưởng) phát biểu tại hội nghị.

Phó Chánh án TAND TP. Hải Phòng Mạc Minh Quang thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp đến, TAND khu vực 7 - TP. Hồ Chí Minh báo cáo tham luận với chủ đề “Đoàn kết, hòa giải, chuyển đổi số - Ba điểm tựa nâng cao chất lượng giải quyết các loại án trong tình hình mới”. TAND khu vực 4 - Cần Thơ báo cáo tham luận với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án”. Ngay sau các tham luận, Cụm thi đua số 1 đã tiến hành thảo luận.

Phó Chánh án TAND TP. Cần Thơ Nguyễn Hoàng Lâm (đơn vị Cụm phó) điều hành thảo luận hội nghị.

Phó Chánh Văn phòng TANDTC Nguyễn Việt Hùng trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong hội nghị đã trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua khen thưởng; đồng thời triển khai công tác bình xét, suy tôn Cờ thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Các đơn vị trình bày tham luận tại hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bầu TAND TP. Cần Thơ là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2027 và TAND TP. Đà Nẵng là Cụm phó Cụm thi đua số 1.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy tặng hoa chúc mừng đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy đề nghị Cụm thi đua số 1 quán triệt, thực hiện tốt 04 nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, suy thoái.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ba là, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, trong đó có vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhanh, bền vững và đồng bộ.

Bốn là, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến để trong Cụm thi đua có những ý tưởng, cách làm hay, sáng tạo trong thi đua, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy nhấn mạnh, các quy định của TANDTC sẽ ngày càng đi vào thực chất; việc đánh giá mức độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng ngày càng chặt chẽ dựa trên con số thực tế. Do đó, Cụm thi đua số 1 cần quán triệt để các cơ quan, đơn vị, từng cán bộ trong Cụm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.